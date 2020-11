Povestea de dragoste a lui Vladimir Găitan! Soția lui a fost iubita actorului care acum i-a anunțat moartea

Vladimir Gaitan a murit marti

Actorul Vladimir Găitan a murit marți, 10 noiembrie, lăsând în urma sa multă suferință. Îl plâng soția, copiii, dar și prietenii și admiratorii.

Cea care este dărâmată este văduva actorului, Tunde Găitan. Cei doi au o poveste de iubire fabuloasă, pe care Vladimir Găitan a povestit-o în urmă cu ceva timp într-un interviu.

Vladimir Gaitan, alaturi de soția lui, Tunde

"Eram in armata si se turna, la Arad, un film despre eroii de la Paulisi. Ministerul Armatei mi-a aprobat sa particip la filmari si sa se considere ca fac si armata. M-au lasat sa stau la hotel. Doua luni, cat au durat filmarile, am avut statut privilegiat. Intr-o zi eram liber, deoarece filmasem noaptea. Stateam pe terasa Restaurantului Astoria cu trei colegi si beam bere. Am vazut niste picioare superbe si am intrebat ale cui sunt. Mi s-a spus ca n-am nicio sansa, pentru ca este iubita colegului meu de camera, Vlad Radescu. Ca sa nu mai lungesc povestea, i-am cam furat iubita. Am inteles ca ei doar se cunosteau, iar ea venise in ziua respectiva sa-l invite la masa. El a facut o impolitete, ea s-a suparat foarte tare si a venit la noi spunandu-ne: „Eu invitam pe dumneavoastra la masa.” Vorbea gresit romaneste, pentru ca este unguroaica veritabila. Ne-am ridicat toti patru. Ea se cunostea cu ceilalti trei, pentru ca fusese prezentata. Singura figura noua era a mea. Doamna Gaitan spune ca a fost si ea „electrocutata” de „curatenia” mea. Mi-a spus ca eram atat de pur, ras in cap, speriat de bombe, pentru ca veneam din armata, ca aratam ca un pui de gaina si a avut un sentiment de mila... ca s-a indragostit instantaneu de mine. Eu eram deja innebunit cand am vazut si partea de sus, nu doar picioarele. Era o frumusete de fata, de care m-am indragostit la prima vedere, dovada ca in trei luni ne-am si casatorit”, a povestit Vladimir Gaitan in revista Taifasuri în urmă cu ceva timp.

Vladimir Găitan a cerut să fie externat pentru a fi alături de familie

După o dragoste fulgerătoare a urmat o căsnicie frumoasă. Până acum, când actorul a murit. Și-a dorit însă ca ultimele luni din viață să le petreacă acasă, așa că din aprilie a cerut să fie externat de la spitalul Fundeni acolo unde era internat. Vladimir Găitan era bolnav de cancer de ani buni, făcea tratament, transfuzii de sânge.

Actorul Vlad Radescu a dat vestea mortii lui Vladimir Gaitan

Ca o ironie a sorții, cel care a dat vestea morții lui Vladimir Găitan a fost bunul său prieten Vlad Rădescu, cel căruia cu mulți ani în urmă îi luase iubita. ”Vladimir Găitan a trecut dincolo și a lăsat teatrul și filmul românesc, pe noi toți, mult mai singuri... Condoleanțe familiei care trece prin momente atât de grele. Adio, Duțu”, a scris Vlad Rădescu pe Facebook despre dispariția bunului său prieten și coleg.