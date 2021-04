In articol:

Andreea Bălan și George Burcea s-au căsătorit în 2019 și nimic nu părea să ducă spre o despărțire.

Povestea de iubire dintre Andreea Bălan și George Burcea

Cei doi se luptă acum pentru custodia celor doi copii[Sursa foto: Facebook]

Andreea Bălan și George s-au cunoscut pe platourile de filmare al unui videoclip de-ale artistei, în 2014. Ea l-a ales la casting, după ce l-a văzut în fotografii.

"Pe George l-am ales la un casting pentru filmările videoclipului „Rece”. L-am ales după niște poze. Mi-a plăcut atunci la filmări și mi-am zis: cred că o să fie iubitul meu în curând. Dacă e drăgălaș! Atunci nu am reușit să ne cunoaștem personal. Mi-a făcut o impresie foarte bună, pentru că am văzut că este foarte muncitor și dedicat meseriei de actor. Nu avea un rol prea mare în acel videoclip, dar el l-a dus până la capăt și și-a făcut treaba cu profesionalism. Și eu sunt la fel de muncitoare, la fel de ambițioasă. Îmi place să mă regăsesc în acest lucru.", a declarat Andreea Bălan în 2016.

Lucrurile au evoluat și din relația de iubire s-au născut două fetițe. La cea de-a doua naștere, Andreea a suferit complicații și a trecut prin momente de cumpănă. Ea a suferit un stop cardiac pe masa de operație. După ce s-a refăcut, ea a luat decizia de a se cununa religios cu George Burcea, în 2019.

„Deşi iniţial am zis că nu vreau nuntă, nimic fastuos, şi ani de zile am negat nunta, poate din alte răni de-ale mele din trecut, după stopul cardiac, am decis că vreau să mă cunun la biserică şi că vreau să semnez actele, pentru

că pe patul de spital, mi-am dat seama că dacă eu aş muri, şi noi nu avem acte, el nu ar fi putut avea acces la anumite lucrurui ca să aibă grijă de fete.

Şi a fost o decizie luată la o cumpănă grea, poate dacă nu se întâmpla, nu faceam acte, dar oricum familia era cu el şi voiam să rămânem împreună pentru tot restul vieţii.

Andreea Bălan și George Burcea se luptă acum pentru custodia celor doi copii

Şi aşa am decis să facem acea nunţă frumoasă, bineînţeles cu fast”, a spus Andreea Bălan la ”Xtra Night Show”.

Însă, la doar câteva luni, cei doi s-au despărțit și cea care a făcut anunțul a fost chiar Andreea Bălan.

„Dragilor, vă mulțumesc din suflet tuturor pentru mesajele frumoase și de susținere. Le-am citit pe toate. Tot ce pot să vă spun, este că ceea ce s-a scris în presă este adevărat. În rest, altceva nu pot să declar momentan, deoarece sunt momente delicate, iar Ella si Clara trebuie protejate. Vă îmbrățișez cu drag, mereu a voastră AB”, a scris Andreea Bălan pe pagina sa de socializare.

Cei doi și-au refăcut viețile, însă nu au divorțat oficial nici până acum. Ambii se luptă pentru custodia fetițelor. Cu toate acestea, micuțele petrec timp și cu tatăl lor, chiar daca locuiesc cu artista.