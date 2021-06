Povestea de viață a lui Adrian Minune. Interpretul de muzică lăutărească nu are nici un regret, iar copilăria a fost o perioadă grea, dar și una frumoasă din viața sa

Adrian Minune împreună cu soția și fiica sa, Carmen [Sursa foto: Instagram] 12:54, iun 15, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

Adrian Minune, pe numele său real Adrian Simionescu, este unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzică lăutărească, și are o viață împlinită din toate punctele de vedere.

Adrian Minune: „ Greul vieţii m-a motivat să copilăresc mai puţin şi totuşi am o grămadă de amintiri plăcute”

Deși câștigă foarte bine din manele, acesta nu a avut o copilărie ușoară.

Adrian Minune, în vârstă de 46 de ani, s-a născut în comuna Ștefăneștii de Jos și este un cunoscut cântăreț de manele. Acesta este soț și tată a trei copii talentați și frumoși, iar recent fiica cea mare, cântăreața Karmen, i-a oferit prima nepoțică, Sofia.

Dar înainte de a avea toate acestea, artistul a cunoscut sărăcia, iar greul vieții l-a obligat să se maturizeze prea repede. Chiar dacă a cunoscut greul la o vârstă prea fragedă, Adrian Minune își aduce aminte de aceea perioadă cu drag.

Pentru a putea merge la școală, artistul a fost nevoit să fure o bicicletă. Scoala o făcea în Colentina, iar pentru a ajunge acolo trebuia să parcurgă zilnic 25 de kilometri.

“Mergeam zilnic 25 de kilometri pe o bicicletă galbenă, pentru că făceam naveta la o şcoală din Colentina. Recunosc acum, bicicleta era furată. Bunicii nu aveau bani să-mi cumpere una nouă! Mai toţi prietenii mei furau la vârsta aceea. Cred că nu ne dădeam seama ce făceam. Îmi aduc aminte că odată am furat pepeni de pe un câmp. I-am îndesat într-un sac pe care l-am legat de bicicletă. Dumnezeu m-a văzut, am căzut de pe bicicletă rău, m-am julit tot şi am spart toţi pepenii. Nu ajungeam la şa, mă strecuram sub cadru şi echilibram bicicleta din pedale. Pepenii erau însă prea grei, aşa că am căzut pe şosea şi m-am umplut de vânătăi”, povestea Adrian Minune, în urmă cu câțiva ani.

Adrian Minune s-a îndrăgostit la vârsta de șase ani, iar prima iubire avea aceași vârstă ca și el, și o chema Elena. La vârsta de 13 ani, a cunoscut-o pe Cati, care urma să-i fie alături timp de 30 de ani și o să-i ofere trei copii, Carmen, Adriana și Adrian Jr..

“E fiica verişoarei bunicii mele, aşa am cunoscut-o. Am făcut de toate ca s-o cuceresc: am sărit cu bicicleta pe dune de nisip, i-am cântat serenade... Am fost mare june la viaţa mea”, declara interpretul.

Adrian Minune: „La 14 ani întreţineam toată familia”

La doar vârsta de 14 ani, Adrian Minune, a reușit să-și întrețină familia cu ajutorul unui acordeon, daruit de bunicul său. “Îmi era greu să-l ţin, darămite l car. Mă ajutau mama ori bunicul, ei mă însoţeau la concerte. La 14 ani întreţineam toată familia”, a mărturisit cântărețul.

Cariera de acordeonist nu a mers mai departe din cauza unui câine, care i-a smuls degetul mare al mâinii drepte. “Pe la patru ani, în drum spre grădiniţă, am nimerit cu pantofii într-o baltă pe uliţă. Am băgat mâna printr-un gard să smulg nişte iarbă, să şterg noroiul. Însă un câine m-a muşcat atât de rău, încât mi-a smuls degetul. Niculina, bunica mea, mi-a recuperat falanga şi, pentru că spital nu aveam în sat, mi l-a lipit folosind apă distilată şi Rivanol. Ca prin minune s-a prins, însă a rămas strâmb”, a declarat Adrian Minune.

Prima afacere, din care scotea mai mulți bani, a fost cu vinderea sticlelor de bere în piața Obor. Prima apariție pe scenă ca interpret de manele a fost cu piesa „Of viața mea” cântață cu Costi Ioniță. Colaborarea celor doi le-a adus atenția iubitorilor de manele, motiv pentru care au continuat să colaboreze, devenind foarte buni prieteni.

După frumoasa colaborare cu Costi Ioniță, Adrian Minune se decide să-și lanseze primul album single „Tiganii din tiganie”, urmat de altele care au devenit hit-uri. Cântărețul a încercat și cariera de actor, și a jucat în două filme, „Gadjo Dilo” în 1997 și „Furia” în 2002.