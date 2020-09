Samy este un tânăr șofer de tir, pasionat de motociclete și de fapte bune. Samy se angajase ca pe timul pandemiei de coronavirus să ducă medicamente celor care au nevoie din orașul lui, Suceava.

Tatăl a patru copii, Samy a cunoscut calvarul vieții sale în momentul în care în ziua de 7 aprilie, un șofer de 74 de ani i-a tăiat calea și a suferit un grav accident.

Fiind și pandemie, într-un oraș în care spitalul era blocat din cauza numărului mare de infectați cu coronavuris, drama a fost imensă. Samy a fost nevoit să aștepte șapte ore pe o targă, în timp ce mâna lui nu mai era funcțională din cauza unui nerv care fusese rupt în timpul accidentului.

Samy are mare nevoie de un job part time pentru a avea grijă de cei patru copii ai săi

În vârstă de 27 de ani, Samy încă se recuperează și are nevoie de un job part time pentru a putea avea grijă de cei patru copilași. Povestea lui tristă de viață a fost făcută publică pe Facebook de către un coleg de-al său.

„In imagine il aveti pe Samy, coleg al nostru, răzes al lui Stefan si locuitor al orasului meu de suflet unde am petrecut parte din vacante la bunici, anume Suceava.

Multi dintre voi il mai stiti pe Samy precum unul dintre cei mai pasionati motociclisti din generatia tanara, el conducand si reparand parti ale camionului, dar si motociclete.

Are 27 ani si 4 comori de copilasi iar cursele pe care le efectua pt o companie din Suceava ii asigurau traiul decent pt asa familie numeroasa.", scrie Ilie.

„Samy pe timpul pandemiei la revenirea din cursă lua motocicleta si facea voluntariat , livrand medicamente batranilor care nu se puteau deplasa. Asa s-a intamplat si pe data de 7 aprilie, a revenit din cursa facuta in Anglia, a parcat camionul si din timpul lui liber a plecat cu motocicleta pt a imparti medicamentele asa cum se angajase față de o parte din batranii din comunitatea lui, oameni care se bazau pe tanarul nostru coleg.

Tragedia apare in momentul in care tanarul nostru coleg intra intr-o intersectie avand prioritate, moment in care ii este tăiata calea de un alt autoturism care nu i-a acordat prioritate.

Ce a urmat?? Pt inceput 7 ore pe o targa intr-un spital din Suceava blocat la acel moment de Coronavirus. Apoi un diagnostic care ii spunea ca nu va mai putea folosi o mana, operatii, tije si suruburi, doctori peste doctori si controale peste controale fără mari șanse de recuperare din cauza unui nerv intrerupt din cauza incidentului.", se continuă povestea.

La final, Ilie Matei face un apel către toți cei care l-ar putea ajuta pe Samy: „Chiar daca nu i se dadeau sanse de recuperare, chiar daca medicii ii spuneau ca va fi imposibil de a mai conduce vreodata motocicleta sau camion...miracolul se produce. Puterea acestui om de a se recupera ar trebui sa fie un exemplu pt multi tineri care se plang cand isi rup cate o unghie....

In 6 luni, unul de-al nostru nerecuperabil din punct de vedere medical, conduce din nou moto, merge cu camionul, repara din nou fiarele pe care le iubeste si in scurt timp speram sa revina alaturi de noi pe sosele pt a isi castiga painea decent prin stilul de viata si meseria despre care vorbeste cu atata pasiune.

Am rugamintea daca exista in zona Suceava un service auto/moto care il poate ajuta cu un job part time pe colegul nostru pana la recuperarea completa, promit sa va fac publicitate si sa va recomand tuturor prietenilor nostri din zona.Omul trebuie pe langa recuperare sa isi intretina decent familia ."