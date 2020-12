Povestea decăderii lui Remus Truică, afaceristul dus la închisoare pentru 7 ani! Milionarul a fost iubitul artistei Patricia Kaas

Remus Truică, milionarul despre care în ultimii ani s-au auzit foarte puține lucruri, a devenit celebru după ce s-a spus că ar fi fost iubitul celebrei artiste franceze Patricia Kaas. De altfel, cântăreața a și fost pe domeniul de la Snagov almilionarului român, adusă special cu un avion din Franța, pentru a cânta la o petrecere aniversară a acestuia. Se spune că pentru extravaganța de a-i cânta de ziua lui, Remus Truică ar fi plătit-o pe Patricia Kaas cu 80.000 de euro.

Că zvonurile nu sunt doar simple bârfe o dovedește un pasaj din cartea autobiografică a cântăreței, în care povestește despre un milionar de care s-a îndrăgostit. E adevărat că nu-i dă numele lui Remus Truică, dar toate se potrivesc mai ceva ca într-un puzzle.

Patricia Kaas povesteste în cartea sa despre amantul său bogat, iar toți au spus că e vorba de Remus Truică

“Era odata un tanar care atunci cand si-a serbat ziua de nastere a vrut sa-i fiu oaspete de onoare. Isi dorea mai mult decat orice altceva sa vin sa cant pentru el. La el acasa, in frumoasa lui tara. Abia am aterizat pe aeroport si gazda ne-a invitat la cina intr-un restaurant situat pe malul unui lac maiestuos, la cativa kilometri de Capitala. Un tanar ne astepta in prag si mi-a oferit un brat de flori albe. Contrar tuturor asteptarilor mele, seara a fost perfecta. Gazda noastra vorbea franceza fluent, la fel si germana si, fireste, engleza. Stia o groaza de lucruri despre mine, ma sorbea din priviri. Eu una am remarcat-o pe tanara si draguta lui sotie, aflata langa el. Imi parea putin absenta, parca stingherita sa fie acolo. Conversatia a sarit de la un subiect la altul, era antrenant, vesel, fermecator”, scrie Patricia Kaas.

Patrucia Kaas a fost invitata la ziua lui Remus Truica

Artista povestește că s-a îndrăgostit de bărbatul elegant, bogat și șarmant, care a răsfățat-o ca pe o regină. Deși căsătorit și tată a două fetițe, (Remus Truică avea în acea perioadă două fetițe gemene cu Irina Truică), bărbatul nu a ezitat să-și declare pasiunea pentru Patricia Kaas, căreia îi trimitea numeroase mesaje, buchete imense de flori și alte cadouri scumpe.

”Amantul meu a devenit preocuparea mea cotidiana, imi facea toate voile. Nu mai vedeam decat genele lui lungi, pielea lui mata si surasul irezistibil. Facea dragoste de minune. E un amant desavarsit. Avea totdeauna sa-mi povesteasca o mie de lucruri. Eram inseparabili (…) Trec zilele, saptamanile. Eu sunt inca amanta unui barbat insurat. Calatoriile noastre clandestine ne poarta la Londra, Monaco. Saint-Tropez ne primeste cu bratele deschise. Dar mie incepe sa nu mi se mai para amuzant. Impresia amara ca nu sunt decat un trofeu incepe sa puna stapanire pe mine. Eu sunt celebra, el e bogat”, mai scrie artista, care mărturisește că relația lor s-a încheiat după puțin timp, el s-a întors la nevastă, iar ea și-a văzut de carieră.

Remus Truică a divorțat între timp de Irina Truica, soția cu care are fetele gemene și are o relație cu o altă femeie, care l-a mai făcut tată de două ori. (VEZI amanunte despre viata lui Remus Truică aici)

Cât de bogat este de fapt Remus Truică

Despre afacerile lui Remus Truică și adevărata sa avere nu s-a știut niciodată prea mult. Remus Truică este cetățean român, dar cu rezidența la Monaco, iar respectivul regat asigură secretul fiscal pentru locuitorii săi. Din ceea ce a dezvăluit chiar Remus Truică la un moment dat, acesta deține, pe lângă spectaculosul domeniu de la Snagov, unde a dus-o și pe Patricia Kaas la petrecerea de ziua sa, o colecţie de maşini sport de lux, o vilă în insula caraibeană Saint Martin, un apartament la Monte Carlo şi un iaht.

De ce a ajuns Remus Truică la închisoare pentru 7 ani

Remus Truică a fost condamnat joi la 7 ani de închisoare într-un dosar care se judecă de ani buni. Remus Truică, alături de doi oameni de afaceri israelieni și de Paul al României ar fi pus mâna ilegal pe 28 de hectare de teren ale fostei Ferme Regale de la Băneasa şi pe 47 de hectare de pădure la Snagov. Prejudiciul din dosar se ridică la peste 145 de milioane de euro, peste 135 de milioane de euro, reprezentând contravaloarea terenurilor fostei Ferme regale de la Băneasa şi aproape 10 milioane de euro, pădurea Fundu Sacului din Snagov.