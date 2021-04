Povestea din spatele celui mai celebru dans! Ce reprezintă, de fapt, versurile piesei Macarena

In articol:

Cântecul Macarena se pare că ar avea o semnificație rușinoasă. Ce reprezintă, de fapt, versurile piesei?!

Semnificație versuri Macarena

Piesa „Macarena‟, interpretată de cei la Los Del Rio, este cu siguranță una dintre cel mai cântate piese din întreagă lume. A devenit un hit global, după ce au fost puse în scenă și câteva mișcări de dans pentru acest cântect.

Fie că mergi la o petrecere, la un botez, o aniversare sau o zi de sărbătoare, o vei auzi. Însă, te-ai gândit vreodată ce semnificație au versurile piesei?! Mai jos îți vom spune întreaga poveste din spatele acesteia.

Ceea ce a șocat pe toată lumea este faptul că versurile fac trimitere la o poveste de dragoste mai neobișnuită. Vitorino pleacă în armată, moment în care iubita lui se lasă purtată de mișcările corpului și îl înșală pe acesta cu don dintre prietenii lui.

„Ea, când el este plecat, are parte de un trio (aventură amoroasă în trei) cu cei mai buni prieteni ai lui.

Fără glumă!‟, spune o persoană de pe TikTok.

Dans Macarena[Sursa foto: Shutterstock]

Astfel, versurile sunt traduse cam în acest mod: „Dale a tu cuerpo alegría Macarena/ Que tu cuerpo es pa’ darle alegría y cosa Buena/ Dale a tu cuerpo alegría, Macarena/ Hey, Macarena – Dă-i corpului tău bucurie, Macarena/ Pentru că trupul tău trebuie să-ţi dea bucurie şi lucruri bune/ Dă corpului tău bucurie, Macarena/ Hei, Macarena!‟.

„Move with me (mişcă-te cu mine) /Chant with me (cântă cu mine)/ And if you’re good I’ll take you home with me (şi dacă eşti cuminte – bun – te voi duce acasă cu mine… But don’t you worry about my boyfriend (nu-ţi face probleme în privinţa iubitului meu)/ He’s a boy whose name is Vitorino (este un băiat pe nume Vitorino)/ I don’t want him (nu-l vreau)/ Can’t stand him (nu-l suport)/ He was no good so I… (nu era bun, aşa că eu…)‟/ „Now come on, what was I supposed to do?/ He was out

of town and his two friends were so fine – „Acum, haide, ce trebuia să fac?/ El era plecat din oraş şi cei doi prieteni ai săi arătau atât de bine‟.