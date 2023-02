Povestea din spatele imaginii care a cutremurat Turcia. Fotograful care a surprins întregul moment nu și-a putut stăpâni lacrimile: "Îmi era greu să nu plâng când făceam pozele"

In articol:

Dezastrul din Turcia, provocat de cutremure, a îndoliat zeci de mii de familii și a scos la iveală povești cutremurătoare. Printre ele și pe cea a lui Mesut Hançer, tatăl care a devenit viral în întreaga lume, după ce un fotograf l-a surprins în timp ce-și ținea de mână fiica decedată, prinsă sub dărâmături.

Povestea din spatele imaginii dureroase, care a cutremurat Turcia și o lume întreagă: "Fă-i o poză copilului meu!"

Fotografia făcută în orașul turc Kahramanmaraș, cu tatăl care își ținea de mână fiica decedată, prinsă sub dărâmături, a emoționat milioane de oameni. Adem Altan, cel care a realizat-o, i-a spus și povestea, într-un interviu recent, pentru The Guardian. Fotoreporterul căuta să surprindă momente cu dezastrul provocat de cutremure, când l-a zărit pe Mesut Hançer, care stătea nemișcat, în mijlocul oamenilor disperați să-și caute rudele printre ruine. Acesta i-a atras imediat atenția, atunci când a văzut că ține pe cineva de mână: "Când m-am uitat mai atent, am văzut că ținea o mână. Așa că am început să fac fotografii.", a dezvăluit Adem Atlan, pentru sursa citată.

Când s-a apropiat, însă, fotograful s-a lovit de o imagine sfâșietoare. Micuța, a cărei mână o zărise, zăcea fără suflare sub dărâmături, spre disperarea tatălui, care era înmărmurit de durere: "Fă-i o poză copilului meu!", i-a spus Mesut cu vocea tremurândă lui Adem. "Am văzut capul unei persoane sub dărâmături. L-am întrebat cum îi cheamă pe el și pe fata lui. Era puțin departe și nu puteam să-l aud bine.", a povestit fotoreporterul.

Reacția tatălui l-a copleșit pe fotograf, care nu și-a putut stăpâni lacrimile: "Mi-am spus: 'Ce durere insuportabilă!'. Ochii mei erau plini de lacrimi și îmi era greu să nu plâng când făceam pozele. Am mai stat puțin după ce am făcut pozele. Mă așteptam să vină cineva să scoată fata. Din păcate, nimeni nu a făcut-o.", a mărturisit fotograful de la AFP, potrivit The Guardian, citat de libertatea.ro.