Povestea din spatele numelui pe care Theo Rose l-a ales pentru fiul ei. Mulți au făcut legătura cu fostul iubit, dar artista a spus întregul adevăr: "Inițial am crezut că avem fetiță"

In articol:

Theo Rose este iubită și îndrăgită de mulți români, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, cântăreața este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde păstrează frecvent legătura cu admiratorii ei, împărtășind cu aceștia aproape tot ceea ce se întâmplă în

viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Recent, însă, fanii șatenei au fost pe cât se poate de curioși să afle cum au ales Theo Rose și Anghel Damian numele copilului și, sinceră din fire, artista a explicat concret, dezvăluind că nu a durat foarte mult timp până să ia o decizie în privința acestui aspect.

Theo Rose nu este mulțumită deloc de felul în care arată. Cântăreața vrea să facă o nouă schimbare: „Mi-e dor de părul meu lung”

Citeste si: ”Aveți grijă cu cine intră copiii voștri în contact” Misha, apel disperat pe internet, după ce un bărbat i-a trimis fotografii indecente fiicei sale- kanald.ro

Citeste si: Un român dat dispărut în Thailanda a fost găsit înecat și fără picioare| FOTO- stirileprotv.ro

"Mi se pare un aspect important, având în vedere faptul că știi foarte puține lucruri despre copilul tău în momentul în care îi alegi niște nume, pe care el o să le poarte în spate tot restul vieții. Eram curioasă de cum se întâmplă chestia asta. Inițial noi am crezut că avem fetiță, pentru că pe vremea cu anxietatea mea, încercând să mă vindec am mers pe la tot felul de terapii, și vreo doi terapeuți mi-au spus că eu voi fi mamă de fete. Pentru că eu am această energie masculină care trebuie echilibrată cu cea feminină și am nevoie de niște prezențe feminine care să-mi înmoaie sufletul și energia. Mă rog, niște chestii d-astea. După care doamna doctor, pe la vreo 10 săptămâni de sarcină, și-a dat seama de sexul bebelușului și a încercat să ne facă o glumă tocmai ca gender reveal-ul să aibă mai mult farmec. Așa că ne-a spus că o să fie fetiță. Doamna doctor a avut o reacție în fața monitorului, uitându-se, analizându-ne copilul, și noi am presupus că e clar ce se întâmplă și evident o să avem băiat. Atunci doamna doctor, pentru că știa că vrem să facem petrecerea aia de gender reveal a încercat să disimuleze și a zis: 'Sunt mai mari șanse să fie fetiță'. Și în toată zăpăceala aia o crezi pe cuvânt. În ziua petrecerii, deși eram aproape siguri că vom avea fetiță, eu speram în sufletul meu că vom avea un băiat, pentru că mă blocasem pe numele Sasha. Pur și simplu mi-a venit în minte numele ăsta, nu l-am ales și mă blocasem. Deși există și fete pe care le cheamă Sasha, nu mi-am imaginat niciodată că voi avea o fetiță pe care să o cheme așa, mă blocasem la un băiețel cu ochii verzi.”, a declarat Theo Rose, pe Instagram.

Theo Rose a vorbit despre nunta cu Anghel Damian

Theo Rose a vorbit cu ceva timp în urmă despre căsătoria cu Anghel Damian, dezvăluind că ea și partenerul ei de viață nu au discutat serios pe baza acestui subiect. Totuși, artista a mărturisit că s-au gândit la cununia civilă, pentru ca totul să fie pregătit pentru momentul în care bebelușul lor vine pe lume, însă n-au plănuit nimic în acest sens.

Theo Rose, momente limită în trafic! S-a panicat când a realizat ce s-ar fi putut întâmpla: „M-am grăbit să ajung”

Citeste si: Răzvan Miheț a trecut peste despărțirea de Oana Matache?! Pe ce platformă a apărut bărbatul- kfetele.ro

Citeste si: Premierul Ungariei, Viktor Orban: Al treilea război mondial e aproape- stirilekanald.ro

Citeste si: „Ajutați-mă. Tremur de nervi!” Misha, apel disperat către fani după ce fiica sa a primit imagini indecente de la un bărbat pe internet- radioimpuls.ro

”În biserică m-aș cununa, dar fără petreceri și alte chestii. Nu am vorbit serios cu el despre asta. În principiu m-am gândit și la cununia civilă, să fie totul gata, când apare copilul să fie pe numele lui”, a dezvăluit Theo Rose, în urmă cu ceva timp, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Theo Rose și Anghel Damian [Sursa foto: Instagram]