Povestea dintre Carrie şi Mr. Big continuă în serialul ”Just Like That”, după 17 ani. Cum arată actorii în prezent și când îi vom revedea pe micile ecrane

Serialul „Sex on the city” continuă după 17 ani [Sursa foto: Instagram] 19:03, aug 3, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

In articol:

„Just Like That” este continuarea serialului „Totul despre sex”, unde îi vom revedea pe celebrii actori Sarah Jessica Parker şi Chris Noth.

Povestea dintre Carrie şi Mr. Big continuă în serialul ”Just Like That”

Celebrul serial „ Totul pentru sex ” continuă în 2021 cu numele ”Just Like That”.

Povestea dintre Carrie și Mr. Big a rămas în sufletul multor persoane, care au urmărit cu sufletul la gură fiecare episode al serialului, dar și cele două filme apărute ulterior.

Citeste si: Kim Katrall, atac dur la Sarah Jessica Parker, după moartea fratelui ei: ”Încetează să ne foloseşti tragedia”

Celebrul serial s-a terminat în 2004, și deși inițial nu a fost vorba de o continuare, Candace Bushnell, autoarea „Sex and the City” a venit cu o veste foarte bună pentru fanii acestui serial.

„Sex and the City” este continuat de o mini-serie ”Just Like That”, care va conţine zece episoade de câte jumătate de oră. La fel ca și proiectul fenomen, va fi difuzat de HBO Max și le va aduce pe Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon şi Kristin Davis pe micile ecrane. Din păcate, Kim Cattrall, interpreta personajului Samantha Jones, cea mai lipsită de prejudecăţi dintre cele patru prietene, nu va face parte din peliculă.

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

În cadrul unui interviu, directorul de conținut al HBO Max a declarat cum va fi prezentată lipsa personajului Samantha Jones.

„La fel ca în viața reală, oamenii vin în viața ta, oamenii pleacă. Unele prietenii se estompează și încep noi prietenii. Prietenii pe care îi ai când ai la 30 de ani poate că nu îi vei avea și la 50 de ani.”, a spus Bloys.

Chiar dacă Samantha Jones a adus un farmec deosebit serialului, Carrie, Miranda şi Charlotte vor reuși să suplimenteze lipsa ei cu dilemele urbane zilnice, însă cu o altă perspectivă, de femei mature.

Filmările pentru noul serial sunt în plină desfășurare, și deși în urmă cu câteva luni se credea că Chris Noth, actorul care a dat viață personajului Mr. Big, nu v-a apărea în continuarea pelculei, pozele apărute de la filmări, a arătat contrariu. Din fotografii am putut observa că Mr. Big și Carrie s-au renuit după 17 ani de absență.

Cei doi actori nu s-au schimbat prea mult, iar în timp ce Mr. Big a rămas la fel de galant şi elegant, Carrie este în continuare o apariţie spectaculoasă, cu obişnuitele sale ţinute top fashion şi pantofii cu toc.

Într-un interviu, Chris Noth, în vârstă de 66 de ani, a mărturisit că a avut o perioadă în care vârsta înaintată l-a făcut să evite acceptarea de a juca în continuarea ”Sex and the city”.

”Simţeam că nu mai am ce să aduc nou rolului. Simţeam că era un capitol închis. Însă producătorul Michael Patrick King este un excelent scenarist şi a venit cu câteva idei incredibile. După ce le-am discutat şi am văzut potenţialul rolului, am acceptat de îndată.”, a spus Chris Noth.

Citeste si: Sarah Jessica Parker a ingenuncheat in fata Nadiei Comaneci! Cand a vazut-o pe romanca, actrita a ramas inmarmurita! Ce i-a spus fostei gimnaste de legenda!

Pentru că fostul iubit a lui Carrie a apărut în cea de-a doua parte a filmului „ Sex on the city ”, iar lucrurile dintre cei doi au luat o întorsătură neașteptată, punând în pericol relația acesteia cu Mr. Big, în continuarea serialului va apărea şi Aidan, întrepretat de John Corbett.

Serialul mult așteptat „ Just like that” va avea premiera pe HBO Max la sfârșitul anului 2021.