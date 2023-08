Povestea dramatică a Danei Roba, la „În Oglindă”, ediția emisiunii disponibilă astăzi, pe canalul de YouTube theXclusive

După o îndelungată așteptare, Dana Roba, femeia care a impresionat Internetul cu povestea sa de viață, isi va face aparitia în cadrul emisiunii "În Oglindă", moderată de Mihai Ghita, dupa oribilul incident care era sa îi curme viata. Emisiunea va fi disponibilă luni pe canalul de YouTube theXclusive https://www.youtube.com/@theXclusiveKanalD și va dezvălui povestea fascinantă a tinerei care a traversat momente extrem de dificile, dar care și-a găsit puterea de a merge mai departe.

Cu aproximativ două luni în urmă, Internetul s-a oprit în loc când povestea dramatică a Danei Roba a devenit virală. Însă, pentru Dana Roba, evenimentul dezastruos din 5 iunie ar fi putut să îi însemne sfârșitul existenței sale. Emisiunea moderată de Mihai Ghita, având-o invitata pe Dana Roba, va fi o discuție sinceră despre momentul care i-a schimbat viața, iar publicul va afla cum a reușit aceasta să depășească această tragedie și să găsească puterea de a merge mai departe.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric

Citeste si: CRBL, dus de urgenţă la spital după ce a provocat un accident în Haţeg. A intrat într-o depășire periculoasă, pe motocicletă- stirileprotv.ro

"În oglindă" va explora si relația Danei Roba cu credința și momentul în care aceasta a avut prima sa "rebeliune" în ceea ce privește credința.

La vârsta de 19 ani, Dana a trecut printr-un moment dificil în legătură cu biserica la care mergea și a început să pună la îndoială credința. Incidentul petrecut de Revelion, când nu a fost lăsată să cânte în biserică, a marcat un moment de răscruce în viața ei și a fost momentul în care a început să-și pună întrebări importante despre credința și spiritualitatea sa.

" Acolo unde mergeam la biserica era un an, de Revelion, si fiecare tanar trebuia sa invete o melodie pe care sa o cante in biserica. Bineinteles ca si eu am invatat o melodie, insa conducatorul de biserica nu se intelegea foarte bine cu tatal meu si acela a decis sa nu ma puna sa cant. Dintre cei 19-20 de tineri, cati eram acolo, pe toti i-a pus sa cante, pe rand, insa pe mine nu m-a lasat. Cand am ajuns acasa am inceput sa plang foarte tare. Si i-am spus mamei mele sa nu mai spuna niciodata sa ma pocaiesc, pentru ca uite ce a facut cu mine, ca ma simt foarte prost si ca nu m ai vreau sa ma duc niciodata la pocaiti. Insa, eu vorbeam lucrurile astea, dar stiam ca intr-o zi ma voi pocai, chiar daca ma duc in lume ”, spune Dana Roba.

Pe lângă aceasta, emisiunea va aborda subiectul discutabil al purtării baticului, o practică religioasă pe care Dana a analizat-o critic. Cu un discurs deschis, ea va împărtăși opinia sa referitoare la impunerea acestui simbol și va explora perspectiva sa asupra libertății de exprimare a credinței.

Citeste si: „Iubire.” Dana Roba, răsfățată de noul iubit! Bărbatul i-a oferit vedetei un cadou de milioane, iar ea nu s-a sfiit să-l arate pe internet- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Crima de la Mangalia. De ce ar fi fost ucisă Alina Ciobano, tânăra de 18 ani? Dan Antonescu, criminolog: ”Este foarte posibil ca cele două să și-l fi disputat pe acel iubit”- stirilekanald.ro

Citeste si: Ștefan Mandachi, revoltat de serviciile de pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti ”Intrarea în țară este o rușine”- radioimpuls.ro

„ Faptul ca un tata o obliga pe fata lui sa poarte batic mi se pare un pic aberant. Baticul il porti doar din dragoste pentru Dumnezeu si atat ”, spune Dana Roba.

Dana Roba se va deschide complet în cadrul emisiunii "În oglindă", iar publicul va putea afla mai multe detalii despre povestea sa impresionantă de viață. Emisiunea va fi disponibilă pe canalul de YouTube theXclusive https://www.youtube.com/@theXclusiveKanalD luni, 7 august, și promite să ofere o privire captivantă asupra unei vieți pline de provocări și determinare.