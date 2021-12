Povestea dramatică a lui Ionuț, triplu campion la lupte greco-romane. Tatăl se luptă să-l crească singur, după ce mama l-a părăsit când avea doar 4 ani

In articol:

Ionut Firanță a fost părăsit de mamă pe când avea doar patru ani. De atunci, copilul a fost lăsat în grija tatălui, care muncește cu ziua pentru a avea ce să pună pe masă.

Totuși, ambiția adolescentului de a face ceva în viață nu l-a oprit să devină cel mai bun, căci tânărul de 14 ani este acum triplu campion la lupte greco-romane.

Citeste si: Caz inedit pentru o femeie de 20 de ani. Tânăra a descoperit că este însărcinată, cu câteva minute înainte de a-și aduce pe lume copilul: "Mi-au spus șocați că sunt în travaliu"

Povestea dramatică a lui Ionuț, un adolescent părăsit de mamă

Ionuț, un adolescent din Brezoaiele, a fost învățat de mic cu greul. Tânărul a fost părăsit de cea care i-a dat viață la 4 ani, iar de atunci doar tatăl i-a fost sprijin. Chiar dacă vorbește rareori cu mama lui la telefon, Ionuț spune că sunt momente când îi simte lipsa și și-ar dori ca femeia să se întoarcă acasă: "Mama a plecat de acasă când aveam 4 ani. S-a întors puțin când făcusem 8 ani, dar numai ca să-și facă buletinul, apoi a plecat iar. Stă prin București, mai vorbim prin mesaje, dar nu prea venea să mă vadă.

Ionuț Firanță și tatăl lui [Sursa foto: gsp.ro]

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

Acum, de vreo câteva luni, am început să vorbim mai des, să ne mai vedem. Mă mai ajută cu bani, cu ce mai am nevoie, dar nici ea nu prea are posibilități. Uneori mi-e dor de ea, dar nu știu dacă aș vrea să se mai întoarcă acasă acum, după atâția ani.", a povestit adolescentul de 14 ani, pentru gsp.ro.

Ionuț Firanță [Sursa foto: gsp.ro]

Ionuț Firanță [Sursa foto: gsp.ro]

"Au fost zile când îmi era foame, dar nu aveam ce să mâncăm"

De când au rămas singuri, tatăl lui Ionuț a făcut tot posibilul ca fiul lui să ducă o viață liniștită. Cu toate acestea, adolescentul a recunoscut că au fost și zile în care nu au avut ce mânca și au făcut foamea. Norocul a făcut, însă, ca Ionuț să ia contact cu sportul în anul 2018, atunci când un profesor de arte marțiale a venit la școala unde copilul învăța.

Citeste si: Sfârșit tragic pentru un nou-născut. Bebelușul a fost abandonat de propria mamă într-o pădure și lăsat să moară

La puțin timp după aceea, tânărul a fost remarcat de Dumitru Mușat, un fost medaliat olimpic, care a văzut în el un talent nemaiîntâlnit. Băiatul de 14 ani este acum triplu campion la lupte greco-romane și are în palmares nu mai puțin de 30 de medalii: "Da, au fost și zile când eram acasă și îmi era foame, dar nu aveam ce să mâncăm! Tati muncește și încearcă să ne asigure tot ce ne trebuie, dar e greu, fiindcă trăiam din ce aducea doar el. Uneori, când el lipsea mai mult, fiind plecat la lucru, unchiul nostru, Vasile, care locuiește cu noi, se mai ducea și el să muncească prin sat, ca să facem rost de bani de mâncare. De aceea muncesc, vreau să ajung campion olimpic, să nu le mai lipsească nimic alor mei.", a mai spus Ionuț Firanță, pentru sursa amintită.