Mara, o fetiță de 11 ani din Teleorman, vrea să învețe, însă nu își permite[Sursa foto: Asociația Speranță pentru România]

Într-un sat mic din Teleorman, în Zimnicele, trăiește Mara, o fetiță în vârstă de 11 ani. Tânăra duce o viață foarte grea alături de bunicaa, mama și străbunica ei. Fata a fost crescută numai de bunica ei, iar mama a fost diagnosticată cu un retard mintal.

Mara nu și-a cunoscut niciodată tatăl, de aceea bunicii sale îi este foarte greu să aibă grijă singură de nepoata ei. Situatia lor este una extrem de grea, singurul venit din casa în care Mara locuiește este pensia de handicap a mamei. Bunica încă nu a indeplinit condițiile necesare pentru pensionare. Ele au nevoie urgentă de alimente, lemne pentru foc, însă și ajutor pentru ca Mara să-și poată continua studiile.

Mara este un elev premiant: „Vreau sa merg la scoala!”

Fata în vârstă de 11 ani este în clasa a treia și este un copil foarte isteț. Din păcate, Mara nu își permite rechizite școlare, dar nici abonamentul lunar, deoarece ea face naveta până la școală. Copila susține că vrea să studieze din greu pentru a-și ajuta familia.

Mara reprezintă un adevărat sprijin pentru mama ei grav bolnavă. „Mama mea acum este practic mai mica decat mine in judecata, are gandirea unui copil de 9 ani, iar eu o ajut deseori cu calcule, sa dea rest la magazin sau acasa in treburile casnice”, a povestit eleva pentru Asociația Speranță pentru România. (Citeste si: Un învățător a intrat în greva foamei după ce nu a fost lăsat să facă lecții online)

Mara, în timp ce învață pentru școală[Sursa foto: Asociația Speranță pentru România]

„Ne este foarte greu, chiar daca bunica nu se plange de fata cu mine. Biserica din sat ne mai ajuta dar stiu ca bunica face eforturi considerabile ca eu sa pot merge la scoala, costurile abonamentului sunt peste puterea ei financiara de aceea avem nevoie de oameni cu suflet sa ne ajute. Vreau sa merg la scoala!

Deoarece mama mea este bolnava si nu se poate ocupa de nevoile mele iar pe tatal meu nu-l cunosc incat sa-i cer ajutorul, apelez la voi, oameni cu suflet, sa priviti la bunica mea, o eroina pentru noi si sa-i intindeti o mana de ajutor. Vreau sa o fac mandra de mine, de aceea studiez din greu pentru ca vreau sa cresc repede si sa o ajut la randul meu.Ajuta-ma cu rechizite scolare!”, este apelul Marei, un copil cu o soartă tristă, dar care vrea să lupte pentru a-și depăși condiția.

Dacă soriți să o ajutați pe Mara și familia ei, toate detaliile cu privire la donații le puteți găsi pe site-ul Asociației Speranță pentru România.