Povestea dureroasă a unui tată din București, care a rămas pe hol la serbarea fiicei sale, jenat de hainele pe care le purta. Se luptă din răsputeri să își întrețină familia: "Are zile în care nu mănâncă nimic, ca să poată hrăni copiii"

In articol:

Povestea de viață a unui bucureștean a emoționat sute de mii de oameni. Bărbatul, care lucrează în cadrul ADP, s-a învoit de la muncă pentru a participa la serbarea fiicei sale. S-a sfiit, însă, să intre în clasă, îmbrăcat în hainele de serviciu.

Citește și: Tatăl salvează vieți la Fundeni, iar fiica este campioană mondială la karate! Alexandra, fiica doctorului Dincă, a ajuns prima din lume la doar 7 ani| EXCLUSIV

Imaginile cu Marius și fetița lui, făcute publice de un alt tătic

Marius, un bărbat din Capitală, s-a învoit de la serviciu ca să poată ajunge la serbarea fiicei sale, dar i-a fost prea rușine să intre în clasă. Bucureșteanul, care lucrează în cadrul ADP (Administrația Domeniului Public) de 30 de ani, a așteptat-o pe fetița lui pe hol. Imaginile cu bărbatul au fost făcute publice de un alt părinte, care a stat de vorbă cu Marius și a aflat că acesta are o poveste de viață cutremurătoare.

Citește și: Culiță Sterp, gest incredibil înainte de Crăciun! A dus copiii dintr-un centru de plasament în mall, unde le-a făcut toate poftele: „O să fiu în fiecare an cu drag”

Este tatăl a cinci copii și se luptă din răsputeri să-și întrețină familia, dintr-un singur salariu. Nicoleta, fiica la serbarea căreia venise, are probleme locomotorii, iar el se confruntă, de asemenea, cu probleme grave de sănătate, fiind la un pas de a-și pierde brațul drept: "Vă explic pe scurt...Astăzi am participat la serbarea de Crăciun a piciului meu (nu mai este pici, are 14 ani aproape) la Școala Specială nr. 5. Startul serbării a întârziat, deoarece o așteptam pe Nicoleta...A sosit într-un târziu alături de tatăl ei, un om simplu, SLAB rău și îmbrăcat în costum de lucrător la ADP Sectorul 3...Omul s-a învoit probabil de la muncă câteva ore să fie alături de fată...Nu a intrat în sala de clasă, rușinat probabil de cum este îmbrăcat, și a rămas pe hol...Am intrat în vorbă cu el și am aflat așa:

Citeste si: HOROSCOP pentru NOUL AN 2023! Pentru nativii unei zodiei, anul 2023 poate începe cu o carieră de succes!- kfetele.ro

Citeste si: El este Marius! Câștigă 1500 de lei pe lună, are 5 copii și urmează să i se amputeze mâna. Dă pe chirie 1000. Un ucrainean primește 70 de lei/zi de la statul român. România, trezește-te!- bzi.ro

- Are 5 copii acasă, Nicoleta fiind o fată cu probleme locomotorii, și mentale... mi-a spus că are 9 pareze...merge foarte greu.

Nicoleta, fiica pe care Marius venise să o vadă la serbare [Sursa foto: Facebook-Ionuț Zărescu]

- El urmează să-și piardă mâna stângă, de la cot în jos, din cauza unui accident suferit, care i-a secționat tendoanele... Mișcă doar 2 degete și așa face curat pe stradă...Îmi explică cum ține mătura... Nu știu ce fel de accident a suferit, dar spune că deja are cangrenă și în scurt timp va merge să o amputeze...

- Soția lui nu muncește și are grijă de copii și de fata cu nevoie speciale- Are 30 ani de vechime în muncă pe stradă și un salariu de doar 1500 lei pe lună în mână... speră la o mărire... mi-a recunoscut că are zile în care nu mănâncă nimic, pentru ca să poată hrăni copiii...Nu mințea, este foarte slab.

- Pe 23 este ziua lui de naștere...și spunea că de Crăciun nu are mai nimic de pus pe masă! EU NU VĂ CER NIMIC...eu o să mă duc în zilele următoare să-i duc un pachet și ceva bani...cât pot și eu... Fratele meu o să mă ajute și el...Eu mă plâng de problemele prin care trec în perioada asta, dar Dumnezeu mi-a arătat că sunt oameni mult mai necăjiți decât mine... Știu, sunt și alți oameni poate mult mai nevoiași decât Marius (așa îl cheamă), dar el mi-a ieșit în cale, iar eu o să-l ajut. Vă urez sărbători fericite...

P.S. Am uitat să spun că stă cu chirie...1000 lei pe lună chiria, și 1000 dările...", a scris Ionuț Zărescu, tăticul care l-a zărit pe Marius așteptându-și fiica pe hol, pe pagina sa de Facebook.