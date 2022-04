Povestea educatoarei care schimbă vieți! Cum îi ajută pe micuți să se dezvolte armonios: ”Am un imens sentiment de împlinire” | EXCLUSIV

In articol:

Aura Tudor are o poveste foarte interesantă atunci când vine vorba de activitățile, ce ajută la formarea și dezvoltarea copiilor. A început să lucreze ca educatoare pe vremea când avea doar 19 ani, iar de atunci a știut că locul ei este printre copii. Aura a vorbit pentru WOWbiz.ro

despre începuturile ei în învățământ, dar și despre tot ce se întâmplă acum, în prezentul ei. Educatoarea a renunțat la titularizarea din sistemul de stat și s-a orientat spre învățământul privat, unde a devenit director de grădiniță după un an.

”Încă din timpul facultății, de la 19 ani, am început să lucrez ca educatoare la o grădiniță de stat de lângă Târgoviște, într-o localitate mică, Gorgota. Din primul an de învățământ am știut că locul meu este printre copii. Deși lucram ca educatoare (mă trezeam de la 05:30) și mergeam și la cursurile de la facultate, nu mă simțeam obosită, mergeam întotdeauna cu bucurie în ambele locuri și mă străduiam să fac totul cât mai bine.

Mi-au plăcut dintotdeauna copiii mici și deși nu am înțeles chiar de la început, cumva am știut că este foarte important ce se întâmplă la grădiniță și mai ales am simțit să le ofer copiilor înțelegere, iubire, respect și apreciere. Când am terminat cursurile facultății m-am mutat din Târgoviște la București, renunțând la titularizarea din sistemul de stat și orientându-mă către învățământul privat, astfel că la 22 de ani lucram ca educatoare, iar la 23 de ani am fost numită director de grădiniță.

De atunci până astăzi m-am dezvoltat continuu în domeniu încercând să realizez cât mai multe activități pentru copii, părinți și cadre didactice. Am înființat două grădinițe private, am colaborat cu mai multe grădinițe private, fiind director, iar din 2020 am înființat o firmă în cadrul căreia organizez cursuri, ateliere și excursii pentru pentru copii, consultanță pentru autorizare/ acreditare grădinițe, precum și traininguri și workshopuri pentru cadrele didactice.

Îmi place să mă implic, să organizez cât mai multe activități care să contribuie la formarea și dezvoltarea oamenilor. Cursurile opționale pe care le susțin cu cei mici, taberele și excursiile, activitățile demostrative și întâlnirile metodice cu cadrele didactice îmi aduc nenumărate motive de bucurie și un imens sentiment de împlinire”, a declarat Aura Tudor, pentru WOWbiz.ro

Aura a fost îndrumată de părinții ei să meargă la Liceul Pedagogic, însă recunoaște că încă din copilărie a avut o pasiune pentru această meserie. ”Mi-am iubit educatoarea și de aceea jocul preferat al copilăriei mele a fost „De-a educatoarea”. Mulți ani, pe perioada vacanței de vară născoceam Grădinița jucăriilor și cel puțin o oră pe zi făceam teme, inventam povești și cântam. Mai târziu, la îndrumarea părinților, m-am înscris la Liceul Pedagogic, având exemplul surorii mai mari. La un an după absolvirea liceului am început să lucrez în învățământ. Deși facultatea am absolvit-o în alt domeniu, nu a fost nicio clipă în care să îmi îmaginez că aș face altceva după ce m-am angajat ca educatoare. Lucrul cu copiii mi-a adus extrem de multe satisfacții, având adesea rol terapeutic, precum și rolul de a mă motiva pentru a-i ajuta pe copii să se dezvolte armonios”, ne-a mai spus Aura.

Jocuri pentru dezvoltarea creativității copiilor

Aura Tudor ne-a dezvăluit ce tipuri de jocuri impactează creativitatea copiilor. Consilierul educațional susține că există diferite jocuri, care ajută la dezvoltarea creativității micuților, în funcție de vârsta acestora. Aura ne-a prezentat multe tipuri de jocuri pentru copii, care-i ajută pe aceștia să înțeleagă cât mai bine lumea în care trăim, dar și pentru a da sens experiențelor prin care trece.

”Jocul este o modalitate excelentă de conectare, de hrănire afectivă prin atenția pe care părintele/educatorul/adultul o dăruiește copilului. Jocul este și un foarte bun instrument de a asculta și de a înțelege lumea copilului, de a deschide poarta spre sufletul său. Copilul folosește jocurile pentru a înțelege lumea și pentru a da sens experiențelor sale de viață.

Pentru dezvoltarea creativității, în funcție de vârsta copiilor se pot juca jocuri de rol precum:

„De-a actorii”, „De-a creatorii de povești”, „De-a inventatorii”, „De-a designerii de jucării”, „De-a mașinile/ jucăriile vorbitoare”, „De-a arhitecții”

Jocuri de construcții: „Turnul cel mai înalt”, „Castelul sensibil”, Avionul cu urechi”, „Mașina cu roți uriaș!”, „Podul mișcător” etc.

Jocuri de hârjoneală: „De-a sacul de cartofi”, „Sandvișul”, „Avionul”, „Elicopterul”, „De-a rostogolul”; „Lupta cocoșilor” etc

Creativitatea se poate dezvolta și prin jocuri imaginative cu provocări precum:

Găsește cât mai multe întrebuințări pentru scaun, carte, hârtia igienică.

Caută soluții pentru a întinde gemul pe pâine, lega șireturile, împacheta hainele ca să încapă în rucsac etc.

Schimbă ritmul cântecului, Continuă desenul, costruiește din materiale neconvențonale – legume, șosete, pantofi...

Jocuri cu imagini: „Cum crezi că se simte?”, „Ce s-a întâmplat?”, a mai spus Aura Tudor, pentru WOWbiz.ro