Povestea emoționantă a lui Gheorghe Botgros. Gest exemplar al românilor

Gheorghe Botgros, un român care se luptă cu neajunsurile în fiecare zi, a avut parte de o surpriză uriașă din partea conaționalilor când a anunțat că își vinde toate animalele din curte pentru 1500 de lei. Disperarea a fost cauzată de faptul că bărbatul a fost nevoit să își ducă soția la recuperare, la Timișoara.

Mai mulți oameni cu dare de mână au fost emoționați de mesajul lui Gheorghe Botgros și l-au ajutat pe acesta să strângă banii fără ca acesta să renunțe la animale.

„Din cauza lipsei banilor de care am nevoie să-mi duc soția la recuperare la o clinică în Timișoara, am decis să pun la vânzare (dar numai toate la pachet, nu se vând la bucată), păsările și animăluțele ce le am în gospodărie, după cum urmează: 2 capre și 2 iezi de anul acesta, un ied si o ieduță, caprele dacă sunt hrănite bine dau 5-6 litri de lapte pe zi, 2 curcani mari și o curcă, 8 găini ouătoare și un cocoș, 4 gâște și un gâscan mari, 2 boboci de anul acesta, 4 găinușe americane și un cocoșel, 4 bibilici, două femele și 2 masculi și 10 puișori de două săptămâni, toate la pachet 1500 de lei, deși ele valorează mai mult, dar de banii aceștia am nevoie ptr. a duce sotia la recuperare. Telefon de contact:+40745/781.***“, a fost anunțul lui Gheorghe Botgros.

Gheorghe Botgros: „Am crescut animalele cu trudă și amar”

După ce suma i-a fost strînsă doar în câteva ore, Gheorghe Botgros s-a întors pe Facebook și le-a mulțumit conaționalilor pentru ajutorul oferit.

”Mulțumesc tuturor oamenilor de bine ce au sărit în ajutorul meu,în a ma ajuta să-mi duc soția la recuperare,și să nu-mi vând păsările și animăluțele,care cu trudă si amar le-am crescut,având sotia imobilizată la pat de 4 ani de zile.Mulțumesc și grupului OLX Timisoara ptr.publicarea anunțului meu.Oameni buni,s-a strâns suma necesară,ba și ceva în plus,prin aportul dvs.de oameni cu suflet.Vă mulțumim tuturor,vă iubim în Domnul Hristos pe toți. Amin!”, a scris el pe Facebook.