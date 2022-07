Povestea emoționantă a lui Hachiko de la Vaslui, câinele care își așteaptă stăpânul mort în timpul unui incendiu: „Stă în prag, se uită în casă”

In articol:

La fel ca Hachiko, un câine din rasa Akita Unu care şi-a aşteptat stăpânul timp de nouă ani după moartea acestuia, și câinele din Vaslui își așteaptă stăpânul. Bătrânul care îi era stăpân avea 84 de ani și locuia cu nepotul său abia venit din străinătate.

Tânărul era plecat la magazin, iar când s-a întors a vazut casa care era în flăcări. A sunat autoritățile dar era prea târziu pentru bunicul său, care deja era mort. Datorită secetei din ultima perioadă fântânile au secat iar oamenii au așteptat pompierii de la Vaslui.

„Când m-am întors, casa era în flăcări. Am ajuns la uşă, l-am văzut pe bunicul cuprins de flăcări, podeaua ardea, totul în jur. Şi cealaltă cameră. Nu am putut să intru la el. Am sunat la 112, au venit şi oamenii, dar nu s-a mai putut face nimic. Chiar la amiază am discutat cu el să terminăm casa nouă, să se mute în condiţii mai bune”, a declarat nepotul victimei.

Tragedia s-a petrecut din cauza unui aragaz lăsat nesupravegheat sau supraîncălzit.

Povestea câinelui care își așteaptă stăpânul mort

Nepotul bărbatului a spus că bunicul și câinele aveau o relație foarte specială, fiind cei mai buni prieteni. Câinele îl așteaptă în fața casei cu speranța că se va întoarce.

„Acesta este căţelul lui. Băiat îi spunem, e tare deştept. Îl aşteaptă pe bunicul, stă în prag, se uită în casă”, a povestit tânărul.

Bumer, un alt câine care i-a rămas loial stăpânei și după moarte

Bumer, un câine din Ecuador, i-a rămas fidel stăpânei sale, Maria Isabel Benites Chamba, chiar și după ce aceasta a murit. Chamba a murit la 95 de ani, iar pe lângă prieteni și familie la priveghi a mai participat și Bumer. Bumer i-a rămas aproape, așa cum a fost toată viața, iar după a insistat să o conducă până la cimitir. Loialitatea și iubirea față de stăpână a continuat, iar tristețea se vedea în fiecare zi în ochii lui Bumer.