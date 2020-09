In articol:

Într-o vreme în care cei mai mulți dintre oameni se focusează pe metodele de prevenție împotriva coronavirusului și se gândesc cum să facă să iasă cât mai puțin din casă, există oameni care trăiesc pe străzi.

Este și cazul lui Radu, un tânăr pentru are cea mai mare alinare a lui estre cățelul lui, Lupu.

Povestea de viață emoționantă a lui Radu. Tânărul nu are certificat de naștere

Povestea lui a fost scrisă de o internaută pe rețelele de socializare și ți se face pielea de găină. Radu are o poveste de viață foarte emoționantă, dar deși are parte de un trai foarte greu nu vrea să stea la mila oamenilor. Tânărul și-ar dori să muncească și veți spune: „Și? Ce e greu să-ți găsești un loc de muncă?”. Însă cea mai mare problemă a lui Radu este că nu are un buletin, deci nu poate merge nicăieri să se angajeze cu acte în regulă.

„Radu are o soră mai mică pe care el o îngrijește și ne-a explicat cu inima îndoită că mama lor nu își dă interesul, deci probabil nici ea nu are acte, nici ea nu există, deși trăiește. Tot ce își dorește băiatul cu chip de înger e să muncească, ne-a mărturisit că ar face orice, doar ca să le asigure un trai mai bun surorii lui și lui Lupu, iar vorbele sale ne-au fost confirmate de o angajata de la Mc Buzești, care a venit să verifice dacă mâncase. Radu ajută zilnic personalul cu orice ține de zona exterioară- dă cu mătura în parcare, curăță terasa, debarasează etc.

Ne-a zis că acolo îl găsim mereu, sau pe Buzești 41, iar eu știu clar că o să mă întorc și știți de ce? L-am întrebat de ce are nevoie, dacă are haine groase, dacă se descurcă, dacă are pături, iar Radu, fără să se gândească, mi-a spus atât (și vorbele lui o să-mi rămână impregnate în suflet toată viața): “Nu, eu nimic. Doar mâncare pentru Lupu, bobițe dacă se poate.” Deși el nu există în acte, Radu vrea să îi ofere câinelui lui tot ceea ce el poate nu a avut vreodată: căldură și mâncare!”, a scris tânăra pe rețelele de socializare.

Impresionantă de povestea lui de viață, tânăra a lansat și un apel către toți cei care ar vrea să îi ofere un mic ajutor lui Radu. Fie că este vorba de mâncare, haine sau mâncare pentru cățel, Radu ar fi foarte bucuros să vadă că mai există oameni în lumea aceasta cărora le pasă cu adevărat și de alți oameni.