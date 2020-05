In articol:

O tara intreaga a fost impresionata de reactia lui Teodor Popescu, barbatul in varsta de 60 de ani care a inceput sa danseze in curtea spitalului de bucurie ca s-a vindecat de coronavirus. Fericirea lui era si mai mare, cu cat, cu o saptamana inainte, din spital a iesit si nepoata lui de 12 ani, pe care o creste singur de cand sotia i-a murit, iar parintii fetitei au plecat sa munceasca in strainatate.

Recent, dupa ce a aflat ca s-a vindecat de COVID-19, barbatul a inceput sa danseze de bucurie in curtea spitalului din Targu Carbunesti, unde a fost internat cu nepotica sa, si ea diagnosticata cu noul coronavirus.

"A fost o descătuşare extraordinară. Dacă n-aş fi trecut prin asta, aş fi fost ca Toma Necredinciosul. Aşa ar trebui orice pacient la externare, să facă câte o horă. Din salon până în mijlocul curţii am jucat hora de mână. Acolo, am lăsat bagajele şi am trecut pe sârbă! A fost momentul meu de descătuşare. Bucurie mare că m-am debarasat de virusul ăsta care mi-a dat viaţa peste cap", a declarat Teodor Popescu pentru observatornews.ro.

Povestea emotionanta a lui Teodor Popescu, bunicul care s-a vindecat de coronavirus: "Cand tuseam, aveam senzatia ca toata carnea se desprinde de pe mine"

Barbatul crede ca s-a infectat cu coronavirus dupa ce ar fi schimbat bani la o casa de schimb valutar din Motru. "N-am avut mănuşi, am numărat banii acolo, i-am numărat de două ori. Am stat pe fotoliu, am numărat banii de două ori. I-am băgat în portofel, am venit acasă, i-am mai numărat şi aici. Am pus mâna la ochi, am pus mâna la nas", a mai spus bunicul.

Teodor Popescu a rememorat chinul prin care a trecut dupa ce s-a imbolnavit, inainte de Paste. "M-am trezit, aveam toată pijamaua udă. Și am simțit că am temperatură. Pe nas, până în creier, mă ustura parcă aveam ardei. Frisoane, de mă puneam jos. În momentul în care tușeam aveam senzația că toată carnea mi se desprinde, că trage cineva de pieptul meu”, a spus el pentru Antena3. "Când îmi lua probe, spuneam: Îmi luaţi probe degeaba, îl simt. Îl simţeam, îl simţeam în sânge. Îl simţeam în organism", a adaugat barbatul.

Povestea bunicului Teodor Popescu si a nepoatei sale este impresionanta. O creste pe fetita de cand avea doar 12 zile. Acum 10 ani, casa in care locuiau a sarit in aer, iar ei doi au supravietuit. Cativa ani mai tarziu, au scapat cu viata dintr-un accident feroviar. "A dat trenul peste o cisternă. Pe unde vine aerul condiţionat, ieşeau flăcări. Eu am lăsat geamantan, am lăsat tot, am luat fata la subsioară şi am sărit în mijlocul mărăcinilor cu ea în braţe. Acum 5 ani am mers la București cu trenul și dincolo de Caracal, l-a tamponat o cisternă de motorină și a luat foc trenul. Eu am luat fata, am lăsat bagajul și am sărit cu ea în mărăcini", a rememorat el.