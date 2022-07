"Povestea este cu suferință și mult romantism!" Cum și-a cerut Wilmark soția în căsătorie? Ideea inedită la care a apelat pentru a primi marele "DA"

In articol:

Wilmark este un romantic desăvârșit atunci când vine vorba de surprizele pe care i le pregătește soției sale, însă recunoaște că a avut, de-a lungul relației cu Ioana, și momente în care a dat greș la acest capitol.

A fost nevoie de trei încercări ca să poată pregăti o cerere în căsătorie spectaculoasă pentru cea care acum este mama copiilor săi.

Wilmark: "După două încercări nereușite de a o cere în căsătorie, am zis că nu pot da greș și cu o treia"

Wilmark a mărturisit că s-a pregătit mult timp înainte de a-și cere partenera de soție. Dacă primele dăți a dat greș, cea de-a treia se pare că a fost cu noroc. Coregraful s-a gândit la o surpriză de proporții pentru Ioana în momentul în care i-a pus marea întrebare. Romantic din fire, Wilmark a hotărât să cheme 13 mariachi și să-i facă o serenadă iubitei sale, iar de atunci sunt de nedespărțit: "Povestea este cu suferință și mult romantism, după două încercări nereușite de a o cere în căsătorie pe partenera mea de viață, am zis că nu pot da greș și cu o treia. Așa că o serenadă cu mariachi mi se părut cel mai romantic mod de a manifesta iubirea. Zis și făcut. Am plecat în vacanță în Columbia și am pus planul în practică. A funcționat, iar acum suntem patru membri în familie.", a povestit Wilmark, pentru ego.ro.

Wilmark, turneu alături de o trupă celebră

Wilmark nu este pasionat numai de coregrafie. Chiar dacă în majoritatea timpului se ocupă de școala de dans pe care a fondat-o în urmă cu ceva vreme, acesta nu ratează nicio ocazie de a urca pe scenă în calitate de artist.

Recent, Wilmark a dezvăluit că a organizat un turneu în România alături de o trupă celebră, care a apărut și în serialul "Vicente Fernandez": "Mexico de Noche a mai făcut turnee în Europa. De 8 ani de zile s-au consolidat ca un mariachi de referință în Mexic, așa au ajuns să fie „Trupa” care a apărut în serialul „Vicente Fernandez”, difuzat pe Netflix, despre viața celui mai bun cântăreț de mariachi din lume. Suntem într-un turneu de 3 luni în România, după terminarea contractului se întorc în Mexic. Dar la anul vă pregătim o surpriză și mai mare.", a mai spus Wilmark.