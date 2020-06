Povestea extraordinară a Lilianei, românca devenită eroină în Italia

In articol:

Liliana Ştefănescu este o româncă din Gorj care a plecat în urmă cu 16 ani în Italia pentru un trai mai bun. De când s-a mutat, ea a lucrat non-stop pentru a se putea întreține. A avut mereu mai mult de două locuri de muncă. Acum, aceasta deţine o firmă de curăţenie prin care îşi desfăşoară activitatea, dar lucrează în week-end şi ca ospătar la diverse evenimente.

Românca a devenit un erou în oraşelul italian Manfredonia, aflat la malul Mării Adriatice, în provincia Foggia, după ce a muncit ca asistent medical într-un spital cu pacienți de Covid-19, timp de o lună și jumătate. Ea a refuzat să fie plătitiă sau să fie angajată în cadrul spitalului. A lucrat chiar și 12 ore pe zi în mod voluntar, relatează Adevărul.

”Erau peste 300 de bolnavi cu COVID-19 în spital, iar doi asistenţi medicali şi doi doctori erau infectaţi. Au vrut să-mi facă un contract şi să mă plătească, dar nu am acceptat, pentru că m-au ajutat mult. Le-am spus că aşa cum m-au ajutat ei, aşa simt şi eu să-i ajut în momentele acestea dificile. Terminam ce aveam de muncă şi mergeam, apoi, la spital“, a povestit Liliana, potrivit sursa citată.

Românca a fost prezentă la scene șocante: „(Pacienții n. r.) Îmi cereau telefonul pentru a-şi suna familia de acasă, după care mureau. Am avut momente în care credeam că voi fi următoarea. Nu am cuvinte să spun prin ce am trecut. Una este să vezi şi alta să trăieşti. Parcă am trăit într-un film“.

Citeste si: Noul coronavirus a inceput sa se raspandeasca inca din august 2019. Ce au descoperit cercetatorii

Citeste si: A murit părintele Serafim Caiea, starețul Mănăstirii Negru Vodă! Avea 42 de ani

Citeste si: Primele imagini cu Lavinia Pîrva cu silicoane! Soția lui Ștefan Bănică nu mai poartă sutien după operația estetică de mărire a bustului EXCLUSIV

Românca a refuzat să primească cetățenie italiană: „Sunt româncă până mor!”

Liliana se mândrește cu faptul că este româncă, de accea a refuzat să primească cetățenie în Italia.

„Am fost respectată foarte mult. Terminam într-o parte şi plecam în alta. Şi acum, chiar dacă am firma mea de curăţenie, mai lucrez şi pentru fostul meu patron.

Eu nu m-am certat cu italienii pentru mine, ci pentru că vorbeau urât de români. Italienii spun că eu nu sunt româncă. Eu sunt româncă şi aşa o să fiu până mor. Eu nu am vrut să primesc cetăţenia italiană. Mi s-a propus în urmă cu cinci ani. Româncă sunt şi româncă o să mor”, a adăugat eroina.