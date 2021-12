Povestea impresionantă a Adrianei Trandafir. Părinții i-au interzis să se facă actriță, însă a fugit de acasă pentru a susține examenul la facultate: "Niciodată nu mi-a spus"

In articol:

Adriana Trandafir a reușit, de-a lungul anilor, să își clădească o carieră impresionantă și a urcat pe scenele celor mai mari teatre din lume. Cu toate acestea, actrița nu a avut parte niciodată de susținerea părinților ei, atunci când a venit vorba despre pasiunea care a consacrat-o.

"Niciodată nu mi-a spus: sunt mândru de tine!"

Adriana Trandafir a ajuns una dintre cele mai renumite actrițe din țara noastră, însă până să aibă o carieră strălucită în domeniu a sacrificat multe lucruri. Vedeta a dezvăluit recent, în cadrul emisiunii găzduite de Mirela Vaida, că părinții ei i-au interzis să dea la Actorie, așa că a fugit de acasă pentru a putea să susțină examenul. Mai mult, se pare că mama și tatăl acesteia au aflat din ziar că fiica lor a intrat prima la facultate.

Chiar dacă a simțit mereu în suflet o dezamăgire din cauza faptului că cei care au crescut-o nu i-au arătat niciodată că o apreciază, Adriana Trandafir a dezvăluit că după moartea tatălui său a găsit în biroul acestuia toate telegramele pe care i le trimisese, din timpul studenției: "Niciodată nu mi-a spus, 'Măi, sunt mândru de tine, te iubesc, ce actriță, ce vai-vai'. Deși a văzut că am avut niște rezultate, el îmi spunea: 'Ei, ce să spun'. I-am spus, 'Tată, am spectacol la New York', mi-a zis, 'Ei, ce să spun'. Totuși, după ce tăticul a plecat, pe biroul lui am găsit toate telegramele mele de la facultate, în care îi spuneam că am terminat anul, că am luat cu 10 examenul, toate scrisorile mele, dar nu mi-a spus, nu mi-a arătat niciodată, decupa din ziare.", a povestit Adriana Trandafir, în cadrul emisiunii amintite.

Tatăl Adrianei Trandafir a depus mărturie împotriva ei, la procesul de custodie

Faptul că părinții nu au susținut-o în carieră nu a fost singurul lucru care a marcat-o pe Adriana Trandafir. Actrița a mai avut parte de un episod cutremurător atunci când s-a luptat în instanță pentru custodia fiului ei, cu fostul soț.

Vedeta a povestit în urmă cu ceva timp, în cadrul emisiunii la care a participat, că tatăl său a depus la acea vreme mărturie împotriva ei la proces, iar asta a dărâmat-o, de-a dreptul: "Când l-am văzut pe tata la proces, când a venit martor împotriva mea, ca să-mi ia copilul, și a spus că nu sunt în stare să-l cresc. Și mi l-au luat. Am crezut că viața s-a terminat pentru mine.", a mărturisit Adriana Trandafir cu ochii în lacrimi, în cadrul show-ului la care a luat parte cu fiica ei, Maria Speranța.

