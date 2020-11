Povestea impresionantă a bătrânului din Iași care locuiește într-o toaletă improvizată! A fost dat afară de nevastă și de cei 11 copii

Bătrânul care locuiește într-o toaletă improvizată

Îi vedem de multe ori pe stradă, acolo unde ei reușesc să definească cuvântul acasă. Trecem pe lângă aceștia, fără să ne gândim că povestea lor de viață poate fi una impresionantă. Asta se întâmplă și în cazul bătrânului din Iași, care locuiește într-o toaletă improvizată. Viața l-a făcut să treacă prin multe încercări, dar speră că lucrurile bune vor veni cu timpul.

Pe strada Cuza-Vodă, în Iași, există o curte părăsită și o toaletă improvizată. Acolo, un om trecut de mult de floarea vârstei reușește să își găsească liniștea, atunci când se lasă seara. De trei ani stă pe străzi, iar soția lui și cei 11 copii nici nu vor să audă de existanța lui. Dacă îl întrebi care este motivul principal pentru care sta pe stradă, timid, o să îți spună că nu are unde să se ducă în altă parte.

De asemenea, o să îți mai spună faptul că nevasta lui l-a dat afară din propria locuință și că i-a luat toată pensia.

”Nu mă primește. Nevasta îmi spune pleacă, pleacă și mă fugărește de acasă. Nu țin la mine nici femeia, nici copii.11 copii am, dar sunt plecați prin țară, în București, Timișoara, nu mai știu pe unde, că nu le pasă de mine”, spune acest bătrânel.

Cu doar trei pături după el, nu cerșește, ci așteaptă ca unui trecător să i se facă milă și să îi intindă o mână de ajutor. Doar se gândește la momentul în care o persoană va trece și îl va ajuta cu ce poate, pentru că pensia lui nu mai este de mult la el.

”Toată pensia mi-o oprește ea, nu-mi dă un leu, nimic, ia totul și eu nu am primit de mult timp ceva. Sunt singur, nu mai am pe nimeni. O cameră nu pot să iau, îți trebuie bani ca să stai undeva, dar de unde? Am mâncare acolo, în plasă, îmi cumpăr cu bani de la oameni. Stau aici de o săptămână. E frig, pereții sunt reci, am numai păturile astea. Mai am nevoie de una să o pun pe jos, că uite cum stau pe niște haine și cârpe. Mi-aș dori să am o cameră să stau măcar iarna, dar nu mă primește nimeni, se uită că sunt murdar. Aici, în Târgu Cucu, sunt de mult timp, ziua stau pe aici pe stradă sau în stație.”, a mai povestit aces bătrânel.

Omul cu 11 copii, uitat de toți

A mers la un adăpost și a plecat de acolo, de frică. Autoritățile se scuză și susțin faptul că l-au primit, doar că omul a plecat de bună voie și că nu au mai putut face nimic pentru el.