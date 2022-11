Povestea impresionantă a celui mai înalt jucător de la Campionatul Mondial 2022: Andries Noppert "a plătit mafia" pentru a-și recupera mașina

In articol:

Andries Noppert, portarul Olandei de la Campionatul Mondial 2022, dar și cel mai înalt jucător prezent în Qatar, are o poveste impresionantă.

Andries Noppert "a plătit mafia" pentru a-și recupera mașina

Iată de ce a fost nevoit acesta să plătească mafia pentru a-și recupera mașina!

Olanda a băut Senegalul în meciul de luni seară, 21 noiembrie 2022, din cadrul Campionatului Mondial de Fotbal de la Qatar 2022, scor 2-0. Meritul le revine tuturor jucătorilor și portarului Andries Noppert, o persoană mai puțin cunoscută până în urmă cu câteva luni.

Noppert are 28 de ani, este debutant la națională și are o poveste impresionantă în ceea ce privește cariera sa. Astfel că, în luna februarie, olandezul a dezvăluit că a fost nevoit "să plătească mafia" pentru a-și recupera mașina furată pe vremea când juca în Italia. Potrivit digisport.ro, Andries Noppert a fost legitimat la Foggie din ianuarie 2018 până în iunie 2019, timp în care a bifat doar 8 apariții și 12 goluri primite.

„Eu mi-am recuperat mașina, am plătit mafia. Nu puteam ieși prin oraș după înfrângeri. Ei (n.r.: ultrașii) ne dădeau foc la roțile mașinilor sau puneau bombe și alți explozibili în curțile noastre.”, a spus Noppert, potrivit ESPN.

Tot ce nu știai despre portarul Olandei la Cupa Mondială 2022

Portarul Olandei la Cupa Mondială 2022, Andries Noppert are doar 51 de meciuri la profesioniști, dintre care 34 au fost în ultimele 12 luni. Celelalte partide, Noppert le-a jucat la amatori. Încă un lucru mai puțin știut despre olandez este acela că în urmă cu zece luni, acesta juca în Liga a doua olandeză și era portar de rezervă la nou-promovata Go Ahead Eagles, scrie sursa citată. Ulterior, în vară, sportivul s-a transferat de la Go Ahead Eagles la Heerenveen, liber de contract.

Totodată, olandezul este cel mai înalt jucător prezent la Cupa Mondială din Qatar. Acesta măsoară 2 metri și 3 centimetri.

În ciuda experienței sale, Noppert a apărat fascinant în meciul de luni seară, 21 noiembrie 2022, reușind să păstreze „închisă” poarta naționalei Olandei în fața Senegalului.

Programul meciurilor Grupei A

20 noiembrie:

Qatar- Ecuador 0-2 (Valencia 16 -pen, 31)

21 noiembrie:

Senegal- Olanda 0-2 (Gakpo 85, Klaassen 90+8)

25 noiembrie:

Qatar- Senegal, ora 15:00

Olanda- Ecuador, ora 18:00

29 noiembrie:

Olanda- Qatar, ora 17:00

Ecuador- Senegal, ora 17:00

