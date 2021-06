Povestea impresionantă a Ellei de la Puterea Dragostei. A fost nevoită să își întrețină familia de tânără: "Aveam coșmaruri noaptea"

In articol:

Ella Tina, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, nu a avut parte de o viață perfectă. Frumoasa brunetă s-a confruntat cu multe probleme de-a lungul timpului, iar de la vârsta de 16 ani a fost nevoită să își întrețină familia.

Drama neștiută a Ellei de la Puterea Dragostei

Situația s-a complicat și mai tare în momentul în care a aflat că bolile părinților săi se agravau cu timpul.

Încă de când avea vârsta de 16 ani, fosta iubită a lui Jador a fost nevoită să muncească, ca să își întrețină familia. Astfel, a luat decizia să plece din țară, însă lucrurile nu se îmbunătățeau, ci dimpotrivă.

”Eu îmi întrețin familia de la 16 ani, de când am plecat practic din țară, au fost așa o perioadă care nu se mai termina din probleme, ba mă îmbolnăveam eu, am terminat eu, a început tata, după la un interval de câteva săptămâni mama. M-am despărțit și de fostul iubit...”, spunea Ella, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

S-a luptat enorm de mult pentru familia ei, însă un telefon a dărâmat-o. Tatăl ei a sunat-o și i-a spus că este foarte probabil să își piardă vederea, ținând cont de și de faptul că este diabetic.

A urmat o perioadă în care totul s-a dus către tatăl ei, iar după ce s-a rezolvat problema, a apărut o alta. A recidivat cancerul la sân al mamei sale. I-a fost teribil de frică să nu o piardă.

”Primisem un telefon de la tata și mi-a spus că este psoibil să își piardă vederea, având în vedere că el are diabet și m-am speriat când m-am gândit că voi avea doi părinți orbi. S-a terminat povestea cu tata și m-a sunat și mi-a spus ca a recidivat boala mamei mele, adică cancer la sân. Au fost câteva săptămâni în care nici nu voiam să ies din casă. Mă întrebau oamenii, cunoștințele, și efectiv nu voiam să ies. Nu am vrut ca mama să mă audă vreodată plângând la telefon și am încercat să îi incurajez pe ei să treacă peste. A fost o perioadă destul de grea când am realizat că e greu să ai prieteni”, a mai spus Ella.

"Aveam coșmaruri noaptea"

Timp de două săptămâni a avut coșmaruri și nu știa cum să își revină din șocul trăit. Nu mai ieșea din casă și era la un pas să își piardă și contracte extrem de importante. Cu toate acestea, a demonstrat că este o luptătoare.

Ella de la Puterea Dragostei[Sursa foto: Instagram]

”Două săptămâni aveam coșmaruri noaptea. Eu trebuia să fiu puternică. Am trăit un amalgam de sentimente. Aveam și contractele mele și trebuia să îmi desfășor activitatea. Lumea nu înțelege că nu poți fi intotdeauna trist, că altfel eram numai la spital. Durerea sufletească nu poate fi vindecată de niciun tratament...”, a mai spus ea