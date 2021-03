Povestea impresionantă a lui Avram Iancu de la Chefi la cuțite 2021. Cum a traversat înot Canalul Mânecii: „Au fost 18 ore de înot încontinuu”

In articol:

Prima ediție Chefi la cuțite a debutat în forță. Emisiunea a adus în atenția publicului povestea senzațională a lui Avram Iancu, un român din Petroșani, care și-a urmat visul de a traversa înot Canalul Mânecii.

Cine e Avram Iancu de la Chefi la cuțite, românul care a traversat înot Canalul Mânecii

În vârstă de 44 de ani, Avram Iancu, este de profesie bibliotecar, dar și un sportiv de excepție. Pasionat de înot, el a parcurs pe Marea Neagră traseul de 680 km dintre Sulina şi Istanbul în 60 de zile. Timp de 50 de zile a înotat cu viteze ce au variat între 13,8 km/oră şi 15 km/oră, la o temperatură a apei de 15-16 grade Celsius.

Avram Iancu din Petroșani, în audiții la Chefi la cuțite

Românul cu nume istoric s-a prezentat în audiții la Chefi la cuțite, cu speranța că îi va impresiona pe jurați. El a pregătit o omletă cu ardei coaptă la cuptor. „Este o onoare și o povară să porți acest nume, căci trebuie să ai idealuri care să nu îi dezonoreze pe marii înaintași care au purtat acest nume. Rețeta aceasta este una dublă, e o șmecherie cu capac”, a mărturisit Avram Iancu, în bucătăria Chefi la cuțite.

Avram Iancu de la Chefi la cuțite, bibliotecar

Cei trei chefi au fost uimiți să afle de performanțele sportive ale acestuia. Avram Iancu a relatat cum a ajuns să viseze că poate traversa Canalul Mânecii și spune că a făcut zeci de ore de înot pentru a se pregăti. El este mândru de realizarea sa și se bucură că sunt conaționali care îi cunosc povestea.

„Eu am citit o carte, o istorie frumoasă a unui soldat din armata franceză. În locul deportării a ales să traverseze înot Canalul Mânecii. Am descoperit că în 200 de ani nu a fost vreun român care să facă asta. Aveam 38 de ani când am citit această poveste, dar a trebuit să cântăresc dacă pot să fac și eu asta. În 2014 am anunțat că voi traversa înot Canalul Mânecii.

Este foarte dificil să înoți atâtea ore și atâția kilometri, dar este foarte importantă motivația. Au fost 18 ore de înot încontinuu, au fost și ore în bezna nopții, în valuri foarte mari. Am reușit să înfig drapelul patriei noastre pe țărmul francez. Mai mult de șase luni au durat antrenamentele(...). Am înotat toată Dunărea, în 89 de zile, fără costum de neopren(...). Am slăbit zece kilograme/ Am realizat că parcurgerea unui fluviu e ca parcurgerea unei vieți”, a povestit Avram Iancu.

Florin Dumitrescu susține că mai mulți oameni ar trebui să-i cunoască povestea impresionantă. „Sunteți mult prea modest și mult prea umil pentru câte ați realizat și obținut în viață, a spus juratul Chefi la cuțite. Avram Iancu a primit cuțitul de argint, cel pe care chefii îl dăruiesc invitaților speciali în emisiune.

Chefi la cuțite 2021, sezonul 9, PROGRAM TV

Schimbări importante au avut loc în grila de programe a postului de televiziune. Sezonul 9 Chefi la cuțite va fi difuzat de trei ori pe săptămână, de duminică până miercuri. Programul emisiunii arată diferit în acest sezon, iar telespectatorii vor putea urmări show-ul în fiecare duminică de la ora 20:00, iar luni și marți de la ora 20:30.

Debutul sezonului 9 Chefi la cuțite aduce o schimbare importantă în grila stației Antena 1, pentru că emisiunea iUmor nu va mai fi duminică la televizor, ci va fi difuzată în fiecare zi de miercuri, de la ora 20:30.