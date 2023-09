Povestea impresionantă a lui Călin Donca. A devenit milionar, deși a crescut într-o garsonieră de 20 de metri pătrați: „Eram sătul de sărăcie, mâncam în fiecare zi pâine și ulei”

In articol:

Determinarea și ambiția i-au deschis multe uși lui Călin Donca, căci nu s-a lăsat și a ajuns unde și-a propus. Chiar dacă s-a născut într-o sărăcie lucie, treptat a ajuns să fie unul dintre cei mai prosperi afaceriști din România.

Tânărul a simțit gustul amar al sărăciei încă din copilărie. El s-a născut și a crescut într-o modestă garsonieră de doar 20 de metri pătrați, unde împărțea acest spațiu strâmt cu întreaga sa familie.

Bogdan Mocanu alături de Călin Donca. [Sursa foto: Facebook]

Cum a făcut avere Călin Donca

Omul de afaceri povestea în cadrul unui interviu un pasaj emoționant din copilăria sa. Călin Donca afirma că principalul fel de mâncare, în copilărie, era pâinea cu ulei și de multe ori viața grea îi punea la încercare existența.

Chiar dacă a crescut într-o familie cu resurse limitate și a trăit în condiții modeste, dorința de a se schimba și de a reuși l-a motivat să pornească în căutarea succesului.

„Eu am fost născut în Reșița, într-o garsonieră de 20 de metri pătrați. Vin de la o condiție normală, iar lucrul acesta a fost și o bucurie și mi-a creat foamea să reușesc. Eram sătul de sărăcie, mâncam în fiecare zi pâine și ulei. Treptat, am făcut tot pe mâinile noastre, a fost o bucurie că am putut să facem”, a mărturisit Călin Donca

Bărbatul și soția sa au muncit mult și astfel au investit în propriile afaceri, construind treptat o avere semnificativă.

În prezent, familia Donca se află în clasamentul celor mai bogați oameni din România, cu o reședință luxoasă și impresionantă și o colecție de mașini cu prețuri ridicate în garajul lor.

Chiar dacă a ajuns în vârful piramidei, bărbatul nu a uitat de unde a plecat și câte obstacole a întâlnit în drumul său. Experiența sărăciei din copilărie l-a motivat să aspire la o viață mai bună și să se străduiască să o obțină.

Călin Donca a fost reținut de DNA

Acum Călin Donca trece printr-o perioadă mai grea. El a fost reținut de autoritățile DNA Brașov. Afaceristul este acuzat de implicare într-un presupus grup infracțional organizat și de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.

Călin Donca a învins sărăcia. [Sursa foto: Facebook]

Astăzi este programată prezentarea sa în fața instanței de judecată. Omul de afaceri va fi prezentat în fața judecătorilor cu o propunere de arestare pentru 30 de zile.