Povestea impresionantă a lui Jamarr, artistul de 12 ani care a făcut-o pe Georgiana Lobonț să plângă: "Cel mai mult îmi doream să avem toți frații ce să mâncăm" | EXCLUSIV

Jamarr a impresionat-o până la lacrimi pe Georgiana Lobonț. Tânărul artist are o poveste de viață emoționantă, pe care a povestit-o chiar el la WOWnews. DeSanto a fost cel care l-a descoperit pe Jamarr, Ovidiu fiind la rândul său impresionat nu doar de talentul băiatului, ci și de condițiile în care trăia.

Micul artist este cel mai tânăr talent pe care Ovidiu DeSanto în reprezintă, iar la 12 ani cântă la nunți, botezuri și petreceri private. Băiatului îi place foarte mult ceea ce face și recunoaște că își dorește un viitor în domeniu. S-ar vedea făcând asta toată viața, iar pentru el Ovidiu Sfântu este ca un tată.

Recent, Georgiana Lobonț a realizat o postare pe contul său de Instagram, unde a vorbit despre cum a impresionat-o băiețelul cu un talent imens. Jamarr și Ovidiu DeSanto au fost invitați la WOWnews, la Bărbați vs. Femei, acolo unde au povestit cum s-au cunoscut și cum a început colaborarea dintre ei.

Jamarr, poveste de viață impresionantă

Jamarr mai are încă patru frați, iar povestea lui de viață este una impresionantă. Tânărul artist a fost descoperit de Ovidiu DeSanto, el fiind cel care i-a recunoscut talentul și l-a ajutat să își înceapă cariera în domeniu.

La cei 12 ani ai săi, Jamarr are o mulțime de evenimente, participă la nunți și la botezuri, iar programul lui este bine stabilit.

"Mă laud cu cel mai tânăr artist de pe piață, are 12 ani împliniți.(...) Are o grămadă de evenimente, are nunți botezuri, are un program de două ore.(...) Nu putem să ne întindem mai mult de 12 noaptea, dar unde ne cheamă oamenii noi mergem", a explicat Ovidiu DeSanto, la WOWnews.

DeSanto l-a descoperit pe Jamarr la finalul anului trecut și împreună au început colaborarea. Ovidiu Sfântu povestește că nu și-a imaginat niciodată cum cineva poate locui în astfel de condiții.

"L-am descoperit pe Jamar în decembrie anul trecut(...) În afară de talentul lui, m-a făcut să-i ajut și situația lor. Credeam că este doar un talent și nu știam ce dedesubturi mai sunt. Nu am intrat în detalii până când m-am dus acolo la ei la Cluj și ne-am înspăimântat și eu și soția mea.

Am zis că nu se poate trăi în condițiile acelea. Are un documentar la el pe YouTube, veți vedea ceva ce nu credeți că în 2023 se poate trăi în condițiile acelea", a mărturisit DeSanto, în exclusivitate la WOWnews.

Jamarr, declarații emoționante

Jamarr recunoaște că viața lui s-a schimbat după ce l-a cunoscut pe Ovidiu Sfântu și mai ales după ce s-a lansat în industria muzicală. Artistul și-a văzut visul cu ochii, iar acum a depășit și una dintre cele mai temeri ale sale, aceea că ar fi putut să nu mai aibă ce să mănânce nici el și nici frații săi.

"Cel mai mult îmi doream să avem toți ce să mâncăm și să fim toți împreună, să nu ne despărțim niciunul. Mai am patru frați, de când a apărut Ovidiu în viața noastră s-a schimbat și viața lor", a povestit, vizilil emoționat, Jamarr.

DeSanto i-a cunoscut părinții lui Jamarr și mărturisește că are o relație bună cu ei, cei doi fiind ca și frații lui.

"Sunt ca și frații mei. Așa simt. Nu am avut probleme cu ei. El a avut la Cluj un festival, a fost o fundație care a organizat un festival și a sărbătorit cu cineva din comunitatea de acolo.(...) Când a plecat el spre București, a început să plângă și a venit foarte închis așa în el. El a simțit că a lăsat-o pe mama lui plângând. O iubește foarte mult", a mai precizat DeSanto.

Georgiana Lobonț, impresionată până la lacrimi de Jamarr

Georgiana Lobonț l-a cunoscut recent pe Jamarr. Îndrăgita artistă a mers la studio la DeSanto, tocmai pentru a mai înregistra un vers din piesa ei cu Jador și Culiță Sterp, iar acolo la întâlnit și pe Jamarr. Băiețelul de lângă Cluj a impresionat-o până la lacrimi așa că artista a postat un mesaj în mediul online, alături de o fotografie cu ea și Jamarr.

"Drumul nostru e călăuzit mereu de Dumnezeu... aveam de refăcut un singur vers la o piesă cu Jador și Culiță. Liviu nu era la studio... ala că a trebuit să-l refac undeva neapărat azi. Jador m-a trimis la DeSanto.

Acolo l-am întâlnit pe Jamarr. Am plâns, am râs, am rămas uimită de băiatul ăsta. E de la noi din Cluj. Are 12 ani. DeSanto a crezut în talentul lui care e MINUNE și l-a ajutat să ajungă pe drumul cel bun... povestea continuă, dar v-o zic la momentul potrivit. Tot ce pot zice este că am rămas profund impresionată de acest copil cu voce îngerească și de Ovidiu (DeSanto) care l-a ajutat și îl ajută atât de mult.

Căutați-i povestea pe YouTue. O să plângeți. Eu asta am făcut", a scris Georgiana Lobonț în mediul online.