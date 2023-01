Povestea impresionantă a unui cunoscut cântăreț de muzică populară. A crescut într-o casă de copii și nimeni nu l-a susținut în visul său: "Cântăm ca să îmi alin dorul de mamă" | EXCLUSIV

In articol:

Gabriel Stoica are 31 de ani și locuiește în Arad. Este un consacrat artist de muzică populară și a luptat mult pentru visul lui. Nu a avut privilegiul unei familii sau susținerii în carieră, însă nu a renunțat și a reușit.

Povestea de viață a artistului Gabriel Stoica

Interpretul de muzică populară are într-adevăr o poveste de viață cum rar întâlnești. WOWbiz a aflat cum a fost copilăria lui și cum a ajuns singur, pe propriile puteri, să le cânte oamenilor. Gabriel Stoica a crescut la casa de copii, a pus cartea pe primul loc și a crezut în educație.

"Am fost abandonat de ambii părinți și plasat în casa de copii în comuna Tinca, până la vârsta de 9 ani. În tot acest timp, am suferit dorul de mamă, frați, bunicii, dar nimeni nu m-a căutat. De la vârsta de 9 ani am fost într-o măsură de plasament la o familie în comuna Roșia, județul Bihor, unde am învățat să fiu om printre oamenii. Am stat la acea familie până la vârsta de 18 ani, după care am venit la Arad, la Căminul studențesc al universități Aurel Vlaicu din Arad, unde am urmat o facultate de Ingineria produselor alimentare, un master în Ingineria Sistemelor automatizate. În tot acest timp am realizat, cu ajutorul lui Dumnezeu, un apartament, o mașină, lucrez ca inginer la o fabrică renumită în Arad." , a declarat Gabriel Stoica, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cum a devenit Gabriel Stoica artist?

Drumul nu i-a fost ușor, însă nu a renunțat nicio clipă. Acum, Gabriel Stoica face ceea ce iubește și anume cântă muzică populară. Prin muzică a uitat de lipsurile copilăriei, mai ales în ceea ce privește familia.

"De mic copil de când eram cu animalele la pășunat, cântăm ca să îmi alin dorul de mamă cum știam eu în acea vreme. Îmi doream de mic să cânt, să fiu cunoscut, dar vă dați seama dacă nu ai în ziua de azi un îndrumător și sponsor e foarte greu. În 2014 am început să muncesc să îmi adun banii puțin câte puțin să pot să îmi fac o melodie proprie. După prima melodie creată de mine și plătită mi-am dat seama ce satisfacție aveam că puteam să am grijă de mine să îmi fac o melodie. Viața mi-a dat multe lecții din care am învățat cum să trăiesc și să lupt de unul singur printre străini. Vreau să spun că Dumnezeu m-a ajutat mereu și mi-a oferit oamenii faini sufletului care m-au ajutat și mi-au oferit sfaturi bune.", a mărturisit Gabriel Stoica, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

