Povestea impresionantă de viață a Aureliei, la „Trăiri alături de Andreea Mantea”! Și-a regăsit mama la 35 de ani: „Nu m-a căutat niciodată...”

Aurelia, povestea unei femei care își caută cu disperare sora [Sursa foto: Captură KANAL D]

În ediția din această seară, în emisiunea „Trăiri alături de Andreea Mantea”, celebra prezentatoare tv le-a prezentat telespectatorilor povestea Aureliei. Femeia a crescut toată viața fără mamă și fără frații ei. La vârsta de 1 an și 11 luni, a fost părăsită de către mamă, după ce părinții ei au divorțat. Andreea Mantea a fost impresionată de povestea Aureliei, după ce au avut o convorbire telefonică.

„Aurelia mi-a scris, apoi am vorbit la telefon. La celălalt capăt al telefonului am auzit o voce stinsă, plină de durere și extrem de multă dorință. Nu știu cum pot să o ajut, poate o să o ajutăm împreună. Vreau să îi cunoaștem povestea și să știm de ce ne-am întâlnit”, a declarat Andreea Mantea.

Aurelia a dezvăluit că a vrut cu orice preț să își cunoască mama și frații. „Îmi doresc foarte mult să îmi întâlnesc sora. Am încercat să o caut, dar singură nu reușesc. Eu am fost părăsită de părinți la 1 an și 11 luni, sora mea avea 7 luni și mai avea un frate de cinci ani. Pe el l-am văzut, iar pe mama am găsit-o la 35 de ani. Așa a decis tatăl meu, eu am rămas cu el. Au stat împreună trei ani de zile, nu s-au înțeles și au decis să se despartă. Ea și-a făcut bagajele, m-a cerut și pe mine, dar tata nu a vrut să mă dea. M-a ținut, nu m-a dat. În momentul când m-am născut, el nu m-a dorit, iar cu toate astea m-a ales să stau lângă el. Mama nu m-a căutat niciodată, nu mi-a dat niciun semn”, a povestit Aurelia.

Aurelia își caută sora de mai bine de 10 ani[Sursa foto: Captură KANAL D]

Aurelia și-a revăzut mama la 35 de ani: „Mi s-au înmuiat picioarele”

Aurelia este o femeie împlinită din punct de vedere sentimental. Ea are o relație de 25 de ani cu un bărbat, dar nu sunt căsătoriți. Împreună au un băiat în vârstă de 24 de ani. În emisiunea Andreei Mantea, femeia a mărturisit ce a simțit atunci când și-a văzut mama pentru prima dată.

„Mi s-au înmuiat picioarele, am luat-o în brațe, dar mai tare l-am strâns pe fratele meu. Mă așteptam să vină și sora mea. Simțeam că mă așteaptă, dar n-a fost așa. N-am avut putere să-i zic nimic. I-am reproșat de ce nu ne-a căutat. Ne-a spus că n-a putut, că a avut o viață grea, că a lucrat pe șantier”, a povestit Aurelia.

Andreea Mantea a izbucnit în lacrimi [Sursa foto: Captură KANAL D]

Aurelia și mama ei au avut parte de o reuniune emoționantă, în emsiunea „Trăiri alături de Andreea Mantea”. Femeia nu știe foarte multe detalii despre sora ei, care a fost adoptată, însă speră să o găsească cât mai curând.