In articol:

Gabriela a plecat la muncă în străinătate în 2004, iar după trei luni, în care a vorbit la telefon cu familia, nimeni nu a mai știut nimic de ea.

După 15 ani, una dintre fiicele Gabrielei s-a gândit să-și caute mama și după ce și-a dat seama că nimeni nu știe nimic de aceasta, a dat-o dispărută la Poliție. Așa a apărut un anunț cu numele și poza acesteia ”Dacă ați văzut această persoană sau cunoașteți date despre ea, anunțați de urgență cea mai apropiată unitate de poliție sau apelați numărul gratuit 112”, anunțul fiind însoțit de poza botoșănencei, dar și de numele ei - Cozobeac Gabriela.

Surpriză, după ce fiica acesteia a distribuit și anunțul pe Facebook, femeia a fost găsită. La scurt timp, fiica a postat un mesaj de mulțumire.

„Va mulțumesc tuturor pentru implicare, vreau sa va anunț ca într-un timp atât de scurt mi-am găsit MAMA. Este bine, si in viața! Totul pentru noi, a fost imposibil sa mai dam de ea. Până am decis eu ca fata ei, sa o caut de una singura si sa o dau urmărire. Bineînțeles, cu ajutorul vostru a tuturor care ați distribuit postare mea de astăzi, s-a aflat. Ea este recăsătorita, probabil nu a vrut sa știm nimic despre ea, mai multe detalii nu stim nici noi încă”, a scris tânăra pe Facebook.

Gabriela, femeia dispărută 15 ani, ar fi fost vândută unui cioban din Sicilia

Conform Gazeta Românească, o publicație a românilor din Italia, povestea femeii despre care timp de 15 ani nu s-a mai știut nimic, nu este una simplă. Se pare că în 2004, atunci când a plecat în Italia, aceasta a făcut-o prin intermediul unei alte femei, care există posibilitatea să fi făcut parte dintr-o grupare de trafic de persoane. În momentul în care Gabriela a ajuns în Peninsula, ea ar fi fost dusă în Sicilia, unde a fost vândută unui cioban, care la rândul lui era în legătură cu rețeaua de trafic de persoane. Din acel moment, românca nu a mai avut voie să contacteze pe nimeni, a rămas fără acte. Însă familia ei din țară nu a aflat nici acum tot adevărul. Când acum, după 15 ani, fiica ei a reușit să o găsească, Gabriela i-a spus că stă în regiunea Calabria, că trăiește cu un bărbat, care ar fi tot roman.

„A fost dorința mea de a-mi găsi mama cu orice preț. Mereu am purtat în suflet și în inimă câteva întrebări la care nu aveam răspuns. Acum am reușit să vorbesc cu ea și am întrebat-o dacă nu vrea să revină în țară. Răspunsul ei a fost afirmativ, doar că nu a putut promite un termen. Faptul că am apelat la toate mijloacele pentru a o găsi a fost pentru a-mi dovedi mie, dar și celorlalți, că atunci când dorești să găsești pe cineva se poate orice, iar acest caz este un exemplu pentru toți”, a spus fiica Gabrielei.

Tânăra s-a dus chiar la poliție rugând ca să i se faciliteze mamei sale întoarcerea în România, însă i s-a spus că acest lucru nu este posibil, fiind vorba despre o persoană adultă, despre care nu se știe că e sechestrată.