Povestea incredibilă a Iulianei, singura șoferiță de autobuz din Iași! Blondina face furori în trafic: „Se uită toată lumea...”

Iuliana Henea, în vâstă de 31 de ani, demonstrează tuturor că nu trebuie să fii bărbat ca să conduci o mașină cu tracțiune mare. Blondina și-a dorit întotdeauna să devină șofer porfesionist, însă a simțit că ceva o ține înapoi.

În 2017, ea a plecat în Marea Britanie, unde a lucrat la o fabrică. Nu s-a regăsit în ceea ce lucra și a luat o decizie care urma să îi schimbe viața. Blondina s-a întors în țară și a făcut școala de șoferi pentru categoria D.

„Îmi doream de foarte mult timp să devin șofer profesionist, în special șofer de autobuz. La început mi-a fost teamă, chiar dacă îmi doream asta foarte mult, nu aveam încredere că voi reuși în România, aici oamenii au alte concepții. După ce am ajuns în Anglia și am văzut zeci de femei care conduc autobuzele prin oraș, mi-am zis că sigur voi reuși și eu. M-am întors în țară, am făcut școala pentru categoria D, mi-am luat atestatul de transport persoane și am plecat la drum. Nu mă așteptam să fiu acceptată la CTP Iași, dar am rămas plăcut uimită de felul în care m-au primit”,a povestit Iuliana Henea.

Oamenii rămân uimiți atunci când o văd pe Iuliana în trafic [Sursa foto: BZI]

Cum reacționează oamenii atunci când o văd în trafic pe Iuliana Henea: „Poate unii se gândesc <<Ce caută și asta la volan?>>”

Tânăra în vârstă de 31 de

ani a mărturisit că nu se plictisește niciodată în trafic. Reacțiile oamenilor atunci când o văd continuă să o ia prin surprindere, mai ales pentru că este singura șoferiță de autobuz din Iași

„Când stau la semafor, se uită toată lumea foarte uimită la mine. Mă gândesc oare ce e în capul lor când se uită așa la mine. Poate unii se gândesc „Ce caută și asta la volan?” sau „Ce tare, o femeie la volan”. Românii nu sunt obișnuiți ca o femeie să conducă autobuzul. Sunt fericită când vin pasagerii la mine să mă felicite și să mă încurajeze. Alteori, s-a întâmplat să opresc în stație, iar un om a venit în fața autobuzului și se uita foarte nedumerit la mine, a început să râdă și a urcat”,a mai spus blondina.

