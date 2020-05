Țiganca vândută de părinți cu 50.000 de euro se numește Monica. Ea a acordat un interviu pentru vice.com.a povestit Monica. ( vezi cum s-a distrat de Paște cel mai bogat țigan din țară

„Tata a cerut 50 de mii de euro, pentru că, dintre toate fiicele lui, eu eram singura căreia îi plăcea să învețe. Și pentru că eram cea mai frumoasă, zic ei. S-au înțeles ca jumătate din sumă să fie dată la logodnă și jumătate la nuntă. Banii nu rămâneau la părinți și nu era o vânzare propriu-zisă, tot cei căsătoriți îi păstrează. După nuntă, cu banii urma să ne luăm un apartament sau o mașină. Mai sunt și părinți care păstrează banii, dar ai mei n-aveau de gând. Pe vremea aia, 50 de mii de euro erau foarte mult. Acum se cer aproximativ 40 de mii de euro familiilor modeste, ca a mea. Cei săraci - țiganii care stau în șatră, de exemplu - dau maximum o mie de euro. Cei foarte bogați, adică cei care au palate, dau o sută de mii de euro. La o săptămână după, m-am dus cu soacră-mea în Cocor și mi-a luat haine, cercei și lanț de aur, toate pentru petrecerea de logodnă. Asta se face de obicei în curte, vin lăutari și e invitată toată familia. E o petrecere simplă, iar dacă fata are 17-18 ani, se joacă „Cămașa”. Pentru că aveam 12 ani, nu am făcut asta. Așadar, după logodnă, eu nu aveam voie să ies singură pe stradă, trebuia mereu să fie și Marius cu mine. Dacă mă întreba cineva dacă vreau să mă mărit, răspunsul era „da”, pentru că așa credeam că trebuie și așa se făcea. Spuneam și că-l iubesc, deși nu știam ce-i iubirea, am aflat mult mai târziu. Marius nici măcar nu-mi plăcea. In clasa a XI-a, el s-a îndrăgostit de altă fată, dar familia n-a acceptat, cu gândul că se fac de râs. Odată ce ți-ai dat cuvântul, n-ai cum să dai înapoi, pentru că la noi e foarte importantă onoarea. Cum n-a putut să rupă logodna, Marius a vrut să mă facă pe mine să renunț. A început să mă trateze urât, să mă-njure de morți și chiar să dea-n mine. La început era doar o palmă, dar în clasa a XII-a îmi stingea țigări pe mână și-mi căra pumni și picioare. Atât de rău încât rămâneam fără aer și mă scotea cu capul pe geam, ca să-mi revin. Nu aveam cum să le spun alor mei, pentru că m-ar fi bătut mai tare. O făcea și de față cu surorile lui, dar n-aveau cum să intervină. Dacă se băgau, dădea și-n ele.”, a mai spus Monica.

Țiganca vândută de părinți cu 50.000 de euro: "Un coleg îndrăgostit de mine a vrut să mă fure"

„Când a văzut vânătăile, un coleg îndrăgostit de mine a vrut să mă fure și să mă ia de nevastă. Își făcuse și plan, vorbise cu diriginta și se gândea să se angajeze, ca să poată avea grijă de mine. Deși voiam să plec de acasă, i-am zis „știu că vrei să mă ajuți, dar îți strici viața. Gândește-te că eu nu te iubesc, în viitor ce-o să facem?”. El tot insista, dar n-aș fi putut să accept...Apoi am intrat într-o asociație studențească și m-am schimbat mult. Am început să ies și-n cluburi, dar pe ascuns. Marius s-a despărțit de tipa cu care umbla și-a vrut să ne împăcăm, dar eu eram deja îndrăgostită de alt băiat. De-abia atunci descoperisem ce e iubirea. Când am primit primul trandafir, am plâns toată ziua, am și dormit cu el!...Nu prea stăteam pe acasă, iar Marius îmi dădea mesaje întruna. Într-o noapte, m-am trezit cu el în cameră. Voia să ne împăcăm și când i-am zis nu, mi-a dat un pumn în burtă și-a fugit. I-am povestit mamei, dar ea a zis să nu-i zicem tatei, că iese scandal, să încerc doar să-l evit. Am fost de acord până mi-a spus tata că Marius a vorbit cu el și vrea să se împace cu mine. Atunci i-am povestit tot și nu i-a venit să creadă. Mi-a zis că avem nevoie de o pauză până-n martie, era ianuarie.”, a mai mărturisit Monica.

“Marius n-a acceptat, iar peste o săptămână m-am trezit cu el lângă mine, în pat, cu briceagul la gât. Mi-a zis: „dacă nu te împaci cu mine, te omor în momentul ăsta”. Știam că e în stare și am încercat să mă prefac, dar cum m-am ridicat din pat, am început să-l înjur. S-a enervat și m-a strâns de gât până am leșinat. Când m-am trezit, el vorbea în continuare, nici nu realizase. Când i-am spus ce a făcut, s-a speriat și-a fugit. A doua zi le-am povestit alor mei și tata a mers la părinții lui să încheie logodna, singura problemă erau cei 25 de mii de euro dați la început. Ai lui tot încercau s-o lungească, să mai luăm o pauză, dar el devenise deja extrem, mă urmărea și-mi înjura toți prietenii. Astăzi, dacă îmi fac un prieten de lungă durată, familia mea e de-acord. Înainte voiau doar țigan, acum n-au nicio problemă. Mama zice doar atât: „să te respecte și să te iubească”. Cred că, dacă e român, o să-l accepte mai repede decât ca pe-un țigan, în speranța că-l pot atrage de partea lor. Se gândesc că familia lui n-o să mă accepte pe mine și, decât să merg într-o casă în care am dușmani, mai bine stăm amândoi la ei. Singura dorință pe care o au e ca băiatul să mă poată întreține. Nu mai trebuie să mă cumpere, dar trebuie să aibă grijă de mine, să nu le cer lor bani.”, a încheiat Monica.