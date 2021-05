Povestea incredibilă a tinerei care a devenit o mamă exemplară la doar 13 ani! „Oamenii îmi spuneau că îmi distrug singură viață”

In articol:

Maddie trăiește în Texas, SUA, are acum 18 ani și o fetiță în vârstă de cinci ani! Cum a fost posibil?! Ei bine, tânăra și-a născut fiica pe vremea când avea doar 13 ani.

Înainte de a rămâne gravidă, s-a confruntat cu depresia și a avut chiar și o tentativă de a-și pune capăt vieții. Fiica ei este cea care a ajutat-o să mergă mai departe și să depășească orice greutate. Însă, s-a lovit de o nouă provocare. Oamenii o criticau aspru pentru faptul că era însărcinală la o vârstă atât de fragedă, unii dintre ei chiar i-au dorit moartea și ei și fiicei sale. Iată povestea demnă de un film a tinerei!

Maddie

A născut la 13 ani! Prin ce greutăți a trecut! „N u numai că mi-a schimbat viața, ci mi-a și salvat viața”

Înainte de a rămâne însărcinată s-a confruntat cu depresie și compleșită de emoții negative chiar a înecrcat să se sinucidă. Când a aflat că urmează să devină mamă, Maddie a luat în considerare atât avortul, cât și posibilitatea adopției dacă va da naștere copilului.

Doar că totul a fost dat uitării în momentul în care a mers la un control de rutină și a văzut ecografia copilului ei nenăscut, atunci a realizat că urmează să fie mamă și trebuie să-și asume responsabilitatea.

Fiica ei a venit într-un moment greu din viața ei și a reușit să o ajute să-și schimbe viața în bine. Maddie a născut la vârsta ade 13 ani o fetiță perfect sănătoasă pe care a numit-o Everly.

„Everly nu numai că mi-a schimbat viața, ci mi-a și salvat viața, m-am luptat mult timp cu depresia, am avut o tentivă de sinucidere când aveam 13 ani, și nu reușeam să-mi găsesc un loc și un scop în lume, însă atunci când am aflat că sunt însărcinată, am avut un motiv să lupt”, a afirmat Maddie.

Isaac, tatăl copilului, avea doar 15 ani cnd a avlat că Maddie este gravidă și speriat a fugit. Timp de 10 luni, băiatul s-a făcut nevăzut. După ce a testul de paternitate a confirmat că el este tatăl, a decis să devină părinte cu normă întreagă pentru fiica lui.

Cum a trecut peste răutățile oamenilor care au criticat-o

Când a rămas însărcinată, fata s-a confruntat cu bulling din partea colegilor de școală și a necunoscuților de pe rețelele de socializare.

„Oamenii îmi spuneau că îmi distrug singură viață. Cineva chiar mi-a trimis un mesaj care zicea „Sper să muriți amândouă în timpul nașterii”. Am luat toată această situație și am hotărât că o s-o tranform într-o experiență care mă va ajuta să evoluez”, a mai spus tânăra.