Vlăduţa Lupău a fost combinată cu fiul unui milionar, deşi ea a dorit să păstreze relaţia discretă. În noiembrie 2019, Vlăduţa s-a măritat cu Adrian Rus, portar la CFR Cluj, iar la începutul lui 2020 a apărut în prim-plan în scandalul cu Armin Nicoară, und e s-a speculat că ar fi avut o relaţie. În iunie 2017, numele Vlăduţei Lupău apărea în contextul unei anchete a ziardecluj.ro, care l-a vizat pe afaceristul Vasile Mureşan. "Se spune ca o generatie face banii si urmatoarea ii toaca. E foarte adevarata aceasta cugetare de business daca e sa privim la familia Muresan care patroneaza destinele PUNCTUAL COMIMPEX, cel mai mare distribuitor de tigari din Transilvania. Ziar de Cluj a dat peste acest business in momentul in care am facut topul 150 de firme clujene cu cifre de afaceri foarte mari si cu profituri suspect de mici. In acest top, Vasile, tatal, si Adrian, fiul, detin nu mai putin de 3 pozitii. Ascunderea profitului firmelor detinute de familia Muresan este o practica curenta. Nu au chef sa declare profit, ca milioanele de euro facute sa fie folosite pentru o viata de nabab. Caci o astfel de viata traieste Adrian Muresan; excursii de ultra lux in Dubai, Singapore, Cancun, Bali, Dubai, masini de top de genul Mercedes Benz si Porsche, chefuri la Loft in Mamaia, dar si o bomba-sexy alaturi, cunoscuta cantarea de muzica populara Vladuta Lupau”, a dezvăluit ziardecluj.ro.

“Vasile Muresan si-a construit o reputatie buna de om de afaceri discret. Are un business greu, dar fascinant de cash flow. Este cel mai mare distribuitor de tigari din regiunea Transilvaniei, dar si in primii 6 distribuitori la nivel national din punct de vedere al marimii business-ului. Tigarile reprezinta 99% din total business, restul insemnand cafea si cartele de telefon. Au contracte cu Orange si Vodafone, iar pe partea de cafea colaboreaza cu Cafea Fortuna si suntem subdistribuitori pentru alte branduri consacrate de cafea (Nestle, Jacobs, Amaroy). Puteti stramba din nas, o, voi bautori de Lavazza, dar din cele 5500 de puncte de vanzare pe care Punctual le acopera 70% sunt situate in zonele rurale, iar restul in mediul urban. Dupa cum puteti vedea in cele de mai jos, cifra de afaceri a Punctual a crescut ametitor si constant in ultimii 10 ani. Au rulat peste jumatate de MILIARD de euro in ultimii 10 ani, mai precis 608 000 000 euro. Profitul insa a ramas in jurul lui 1 la suta. Ceea ce este sfidator, Punctual avand pe 2016, conform cifrelor de la Registrul Comertului, circa 86 de angajati. Angajati senzationali, fiindca fiecare dintre ei aduce in medie societatii 1,25 milioane de euro pe an. Iar Punctual incaseaza un milion de euro tot la 4 zile. Nu e rau”, a mai relatat sursa citată. (vezi ce tatuaj incredibil are Vlăduţa Lupău)

Vlăduţa Lupău a fost combinată cu fiul unui milionar: "A mai contribuit şi cu 10.000 de euro sponsorizare la spectacolul Vlăduţei"

“Fiul sau, Adrian, detine o alta firma de distributie, A&M Drinks, construita pe scheletul FANA, daca mai tineti minte firma celebra a anilor 2000 care comercializa bauturi alcoolice si nealcoolice la tot Clujul. Pe aceasta firma, aceeasi meteahna de familie: cifra enorma de afaceri, niema profit. Mai ca iti vine sa te duci sa le dai tu niste bani celor din familia Muresan. Fiindca dupa atata zdroaba, ei se aleg pe firma asta cu bani de seminte prajite. El e Adrian Muresan, 34 de ani. In aceasta poza are un ceas scump si cam din aur. Adrian Muresan are o pasiune mare: masinile luxoase. Dar el mai are o pasiune, cea mai fierbinte: Vladuta Lupau, 26 de ani, celebra cantareata de muzica populara. Careia i-a transmis sau, de fapt, poate era deja obisnuita, viata buna de milionar. Adrian Muresan a cadorisit-o pe Vladuta cu un Porsche de cateva zeci de mii de euro cu care sa umble masina de "serviciu". Si pe care a dus-o in numeroase excursii in tari exotice. Vladuta se fereste de orice expunere pe Facebook cu Adrian Muresan cu care are o relatie de aproape doi ani de zile. Pe Facebook pozeaza intr-o fetita dulcica, singurica, ce isi poarat de grija cu demnitate, mai sa crezi ca e virgina, nu altceva. In realitate, asa cum va aratam in pozele de mai sus, ea are o relatie cu Adita, dar e mai mult o relatie inima-card”, a mai scris ziardecluj.ro.

“In lumea baietashilor si fetitelor de bani gata, exista un Dex ce cuprinde sintagme doar de ei intelese. Adrian Muresan este pe rand "campionul", "cardashul", "tatalor", "bossul", "presedintele". Atunci cand scoate cardul si ia sampanii la Loft. Invidiosii insa numesc un asemenea baiat "barbalau" sau fraier. Barbalaii sunt cei care sunt "facuti" de bani de "borfete". La capitolul asta se incadreaza fete de genul Vladuta Lupau, care tin paharul de sampanie cu penseta, si vor sa afiseze imaginea de virgo-intacte. Borfetele sunt fetele pornite pe borseta cu bani, termenul e vechi, acum se folosesc "cartoanele" sau cardurile. Bietul Adisor, daca l-ar lasa Vladuta, ar pune instanta poze cu ei impreuna, sa ii mai creasca si lui orgoliul de macho. Dar fata ii interzice. Asa ca, atunci cand sunt impreuna, isi pun poze separat din paradisurile unde se relaxeaza: Barbalaul a mai contribuit si cu 10 000 de euro sponsorizare la spectacolul Vladutei din iarna, tinut la Teatrul National. A vrut fata sa faca precum Brenciu, sa aiba spectacolul ei, frate, atunci Adita s-a conformat”, a mai dezvăluit ziardecluj.ro.