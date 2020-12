Povestea Izabelei, sora de suflet a lui Victor Ponta! Acum, fostul premier a înfiat o fetiță

In articol:

Informația s-a aflat după ce fostul premier a fost invitatul lui Denise Rifai la emisiunea acesteia de la Kanal D. Deși în emisiune, Victor Ponta nu a vrut să dea amănunte despre cel de-al treilea copil al său, miercuri dimineață, Daciana Sârbu a postat pe Instagram o poză cu Irina, fiica ei de 12 ani, și micuța Maria. În dreptul fotografiei cu cele două fete, Daciana a scris și un mesaj pentru a lămuri totul.

Victor Ponta, alaturi de sotia lui, Daciana

Citeste si: Victor Ponta aruncă bomba în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” despre cel de-al treilea copil al său! A înfiat o fetiță!

Citeste si: Trump: „Voi câștiga cu ajutorul anumitor persoane foarte importante” - evz.ro

Citeste si: Un nou simptom COVID-19 a fost întâlnit la majoritatea pacienților. Se întâmplă la nivel nazal - bzi.ro

”Cele mai mari daruri din viața noastră sunt oamenii. În mod miraculos si neasteptat viața ne-a dăruit un suflet nou. Anul acesta în familia noastră a apărut Maria. Și bucuria de a fi mamă din nou, cu toate întrebările, temerile și încântările pe care le are orice familie in care mai vine un copil. Ne bucuram din nou de inocenta copilariei si mai prelungim putin binecuvantarea de a avea un copil mic alaturi de noi. Va multumim tuturor celor care veti intelege ca nu vom vorbi mai mult despre acest subiect pentru ca vrem sa o protejam pe Maria si sa o ajutam sa ajunga la un echilibru in noua ei viata alaturi de noi”, este mesajul postat de Daciana Sârbu. (VEZI AICI si imaginea postata de Daciana Sarbu)

Victor Ponta, despre sora sa de suflet, Izabela ”Tot sora mea este”

Puțină lume știe că și Victor Ponta are o soră de suflet, Izabela, o fetiță care a rămas orfană. De altfel, fostul premier de fiecare dată când a vorbit despre familia sa a spus că are două surori.

Citeste si: Victor Ponta copii. Andrei Ponta seamănă cu un solist de rap, în timp ce Irina Ponta este o adevărată domnișoară în devenire

Victor Ponta, alaturi de sotia Daciana, de mama lui și de cele două surori[Sursa foto: Click!]

”La părinți am fost doi frați - eu și Alexandra, mai mare ca mine cu trei ani. Însă noi mai avem o soră, Izabela, mai mare cu patru ani ca mine. Am trăit împreună aproape toată copilăria și adolescența noastră. Familia naturală a Izabelei locuia cu noi în bloc. Spun locuia pentru că, din nefericire, Izabela și-a pierdut mama când avea opt ani, iar șase ani mai târziu a rămas și fără tată. Izabela a crescut la noi în casă. Mama a avut trei copii. Nu făcea deosebire între noi. Pe toți ne trata la fel. Acum, Izabela locuiește la Milano, unde s-a căsătorit, însă tot sora mea este...“, a povestit Victor Ponta, despre sora sa de suflet.