Povestea lui Ciprian Lupu, singurul pilot de raliuri în scaun cu rotile, din România: „Datorită și nu din cauza acestui incident am ajuns să-mi urmez visul”

Ciprian Lupu se declară un învingător, asta pentru că i s-a oferit o a doua șansă la viață și profită din plin de acest lucru, ajungând astfel să fie singurul pilot de raliuri în scaun cu rotile, din România. Bărbatul este pasionat de când se știe de acest sport, iar acesta se mândrește cu participările sale în Campionatul Național de Raliuri și în Campionatul de Viteză în Coastă, spunând că totul vine ca

o urmare a unei pasiuni foarte mari pe care o are pentru aceste discipline sportive.

Pilotul de raliuri spune că a fost atras încă de la o vârstă fragedă de mașini, iar ulterior, în adolesență, a făcut o pasiune și pentru Motor Sport, însă abia târziu a făcut pașii către a urma această pasiune.

Cum a ajuns Ciprian Lupu într-un scaun cu rotile

În anul 2002, pe vremea când avea vârsta de 18 ani, Ciprian Lupu lucra pe litoralul mării românesc. Într-o zi, acesta și prietenii lui și-au luat liber pentru a se distra, fără a ști că un necaz avea să se abată asupra lui.

Bărbatul s-a dus în alergare să se arunce în valul mării, însă acest s-a retras, moment în care Ciprian a lovit fundul mării cu capul, suferind o leziune medulară, urmând apoi o recuperare care a durat ani buni.

„A fost stupid efectiv, în prima zi de concediu, Lucrasem destul de mult ca să pot să-mi iau concendiu. Am fost cu prietenii pe plajă și exact când am ajuns după-masa pe plajă, din alergare, de pe nisip, am sărit sub val, valul s-a retras, apa a fost de mică adâncime, am lovit fundul mării cu capul și tot șocul a preluat coloana, astfel suferind o leziune medulară.” , a povestit Ciprian Lupu în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu.

Cu toate acestea, Ciprian Lupu nu s-a lăsat demoralizat în niciun fel, așa că a muncit din greu pentru a-și îndeplini visul și pentru a-și urma pasiunea. Acesta a apelat la o fundație din Brașov, iar cei care i-au devenit colegi l-au ajutat foarte mult să se recupereze mai repede.

„Colegii mei de la fundație au venit destul de aproape ca timp în spital, după ce am suferit eu incidentul în urma căruia am ajuns în scaun cu rotile și am fost la ei, m-au învățat să mă descurc singur, să devin independent”, a mai spus acesta.

Mai mult decât atât, pozitivitatea și optimismul îl caracterizează pe Ciprian Lupu, iar acesta susține că nu din cauza, ci datorită acestui incident a ajuns să-și urmeze visul, acela de a deveni pilot de raliuri: „Probabil pasionat aș fi fost, dar eu spun tot timpul că, datorită și nu din cauza acestui incident am ajuns să-mi urmez visul, probabil dacă nu se întâmpla nu eram aici”.

