George Chirilă, în vârstă de 45 de ani este căsătorit cu două surori, Nicoleta Moldovanu, în vârstă de 43 de ani și Mariana Moldovanu, în vârstă de 45 de ani și au împreună 15 copii.

Cele 17 suflte trăiesc într-o localitate din Iași, într-o casă cu 14 camere.

Cu toate că lumea îl blamează că este căsătorit cu două femei care sunt și surori, el spune că dragostea se face în minim doi, vorba cântecului. În plus, fiecare femeie are camera ei separata, iar George doarme si el separat, dar, adesea, alege sa o viziteze pe una sau pe cealalta.

„Eu sunt pudic. Nu există o regulă. Eu am căutat să fiu drept în toate privinţele, inclusiv în astea intime. Există un echilibru, o armonie. Nu s-a întâmplat niciodată să fim toţi în acelaşi loc. Nu e pentru mine aşa ceva. Latura sexuală are o mică însemnătate pentru mine pentru plăcere. La mine este pentru procreere”, a spus el.

George Chirilă spune că viața intimă nu este atât de importantă pentru el și că are nopți când doarme când cu o soție, când cu cealaltă, dar niciodată toți trei.

„Sunt zile în care faţă de una am mai multă atracţie, alte zile faţă de cealaltă. Depinde de zile. Noi sexul îl numim diferit. Cum să spun? Contopire în iubire. Acest lucru la noi se întâmplă doar pentru a procrea, doar pentru copii. Afară de aceste două femei, pe care le-am luat fete fecioare, eu n-am mai avut alte femei. Noi fuzionăm pentru a face un copil. Dorm singur. Eu mă culc afară, pe pământ. Azi noapte am mai mers şi în casă, dar de obicei mai dorm afară, pe pământ. Aseară am fost la Nicoleta. Am definit gelozia ca fiind defect, iar acum privesc aşa. Au înţeles în timp că nu e bine. (…) În clipa în care femeia e curată, nu are de ce să se îngrijoreze, nu apar complicaţii. Noi trei am hotărât acest lucru şi am decis ca copilul nostru să vină în câmpul nostru, în iubirea noastră. Trei din copii s-au născut cu cordonul după gât, cum a ieşit, i-am dat cordonul şi a fost bine. Când am avut un caz grav, am chemat medici. Şase medici au fost aici, prieteni de-ai mei”, a mai spus el.