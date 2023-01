"Povestea mea este un exemplu pentru cei care vor să realizeze ceva în viață" Motivul pentru care Vasile Muraru este împlinit și recunoscător vieții | EXCLUSIV

In articol:

Vasilie Muraru este unul dintre cei mai iubiți și apreciați actori ai teatrului românesc. În momentul de față, este director general al Teatrului de Revistă ”Constantin Tănase” din București, lucru de care este mândru.

Motivul împlinirii lui Vasile Muraru

Vasile Muraru are o poveste de viață impresionantă. Pe lângă succesele din carieră, actorul are multe împliniri și în plan profesional. Într-un interviu exclusiv cu WOWbiz, Vasile Muraru și-a deschis sufletul și și-a spus povestea vieții. A enumerat lucrurile pentru care este recunoscător și a oferit și un sfat de viață pentru fanii săi.

"Povestea mea este munca, teatrul, familia, turneele. E o poveste foarte frumoasă, pentru că eu am o familie mare, am ți o nepoțică, deci sunt și bunic. Așa că e o poveste și un exemplu pentru cei care vor să facă ceva în viață cu adevărat. Ca sfat de viață, vreau să le transmit celor care mă urmăresc și mă apreciază, să fie sănătoși, să aibă grijă de ei și să nu uite să se iubească atât pe ei, cât și pe cei din jurul lor." , a mărturisit Vasile Muraru, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Cine este Doina Teodoru, iubita lui Cătălin Scărlătescu. “Ne-am cunoscut la Vama Veche!"- kfetele.ro

Citeste si: A văzut „un teanc de bani” pe jos. Ce a urmat este desprins din filmele de comedie- bzi.ro

Latura pe care o ascunde Vasile Muraru de ochii fanilor

Vasilie Muraru mărturisește că una dintre calitățile lui este timiditatea. Actorul mărturisește că de-a lungul carierei sale a încercat să ascundă această latură, dar nu i-a ieșit de fiecare dată.

"Ce să fac? Asta a fost una dintre calitățile mele. Timiditatea, pe care am încercat s-o țin în frâu cum am putut. Uneori mi-a ieșit, alteori nu. Însă știți ce mi-a ieșit cel mai tare? Rolurile de polițist. Aici cred că i-am făcut concurență serioasă colegului Garcea", a mai declarat Vasile Muraru pentru o publicație.

Cât câștigă Vasile Muraru ca director al Teatrului de Revistă?

Pe 22 mai 2019, Vasile Muraru a completat prima declaraţie de avere depusă în calitate de manager la Teatrul de Revistă. Astfel, în ultimul an, Muraru a trecut, la rubrica veniturilor, 60.816 lei, încasaţi ca salariu, şi 142.584 de lei din drepturi de autor, adică din prestaţiile actoriceşti. În total, Muraru a câştigat 203.400 de lei, adică 16.950 de lei pe lună.

Actele arară că Vasile Muraru a câştigat mai mulţi bani decât Alexandru Arşinel. Şi Arşinel şi-a depus declaraţia de avere, din care reiese că, în ultimul an, a încasat 90.733 de lei ca manager şi 86.229 de lei din drepturile de autor. Arşinel a câştigat 176.692 de lei, adică 14.746 de lei pe lună, adică cu 2.204 lei pe lună mai puţin decât Vasile Muraru. Arşinel şi-a completat veniturile cu indemnizaţia de revoluţionar (33.720 lei), indemnizaţie de merit de la Ministerul Culturii (51.600 lei) şi pensie (58.116 lei).

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!