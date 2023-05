Povestea Murei, cățelușa care-și poartă tristețea și destinul în ochi

Mura are cinci luni și cei mai negri ochi cu putintă din care răzbate și cea mai întunecată suferință, dar și bunătatea aia sufleteasca izvorâtă din cea mai pură inocență a unui suflet care desi a fost hăituit, a suferit de frig și foame, are speranță că își va găsi omul ei, familia ei permanentă care să îi poarte de grijă.

Mura fost ridicată de pe o stradă din București de către cei de la adăpostul public.

Cei mai negri și mai triști ochi, dar resemnați, întră într-un loc din care nu se știa daca mai iese vreodată. Era doar un număr pe o hârtie și totuși o familie și-a îndreptat atenția asupra ei și parca destinul ei avea să se schimbe, însă doar pentru scurt timp, căci în acest moment ea riscă să își piardă de tot încrederea în oameni. Cei care au adoptat-o, din motive strict familiale, nu o mai pot ține. Au avut toată bunăvoința din lume crezând că vor salva un suflet dintr-un adăpost public și îi vor oferi un cămin, însă lucrurile au luat o altă întorsătură.

Mura riscă să ajungă acum de unde a plecat și poate în condiții și mai grele, unde sufletul curat al unui pui s-ar pierde cu totul intre cei patru pereți unde nu poate vedea lumina zilei, împreună cu alti 15 câini luptându-se pentru o gură de mâncare. Mura nu trebuie să ajungă acolo, să cunoască durerea și foamea din nou și mai ales suferință abandonului.

Este cel mai cuminte cățel, nu are niciun "defect", este sterilizată, deparazitată, are carnet de sănătate, este cu vaccinurile la zi și este metis de labrador. Îi place să se plimbe în parc și îi plac copiii. Rămâne cu privirea pierdută atunci când vede grupuri întregi de copii. Poate a fost a cuiva, poate își caută fosta familie din vagile amintiri de puiuț, nu am aflat nimic despre trecutul ei, dar merită o șansă la o viață normală într-o familie permanentă care să o ajute să uite toate traumele străzii și din adăpost! Da-i o șansă să aibă o căsuță a ei și

un om al ei. Merită pentru că este un suflet nevinovat și curat!