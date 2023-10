Povestea neștiută a lui Carmen Harra. Clarvăzătoarea face dezvăluiri de suflet: "Tatăl meu a luptat în Al Doilea Război Mondial" | EXCLUSIV

In articol:

Pe Carmen Harra o cunoaște toată România, iar clarvăzătoarea se bucură de un real și peste Ocean, acolo unde este stabilită de ani buni.

Mai puțini sunt însă oamenii care îi cunoscut povestea și cei care știu cine au fost părinții vedetei.

Invitată la "Online story by Cornelia Ionescu", Carmen Harra și-a deschis inima și a povestit detalii emoționante din viața ei. Vedeta păstrează fotografii de suflet în biblioteca din casa în care locuiește în America, iar într-una dintre ele este chiar tatăl ei. Părintele vedetei are o poveste de viață impresionantă, fiind soldat în de-al Doilea Război Mondial.

La adresa tatălui său, Carmen Harra are doar cuvinte de laudă și mărturisește că pentru ea a fost o adevărată inspirație.

Renumitul parapsiholog s-a mutat în SUA încă din 1983 și acolo își desfășoară activitatea. În momentul în care a ajuns peste Ocean, cel mai mult și-a dorit să înceapă să colecționeze cărți, acesta fiind și modul prin care își dorea să se educe și să se dezvolte.

Detalii neștiute despre Carmen Harra. Cine a fost tatăl vedetei

În timp, vedeta și-a construit o bibliotecă impresionantă.

Carmen Harra s-a făcut remarcată atât în lumea artistică, în calitate de cântăreață, dar și ca parapsiholog. Previziunile sale pentru România, dar și cu privire la viitorul anumitor evenimente majore din lume sau cele realizate pentru vedetele autohtone sunt ascultate și urmărite de mii de oameni.

Totuși, nu sunt mulți cei care știu cine este familia vedetei, iar aceasta a oferit recent detalii neștiute despre părinții ei. Tatăl artistei a luptat în cel de-Al Doilea Război Mondial, acolo unde a fost împușcat în picior.

În timpul interviului acordat pentru WOWnews, Cornelia Ionescu a întrebat-o pe Carmen Harra cine este bărbatul dintr-una dintre fotografiile pe care vedeta le ține în bibliotecă. Așa a început povestea artistei și dezvăluirile cu privire la tatăl său.

"Este tatăl meu. La 22 de ani lupta pe front, în Al Doilea Război Mondial și a fost împușcat săracul în picior. El a venit din Rusia, până la țară lângă Cluj, la Gherla, cu calul. Stătea într-o mică clădire și a căzut o bombă, iar în partea unde a căzut bomba, era ordonanța cu restul ofițerilor, cine era pe război.

Restul au murit, au scăpat doar el cu calul. Ne povestea cum a rămas surd de o ureche și când mama se certa cu el, se întorcea cu acea ureche spre ea ca să nu o mai audă.

Calul lui se chema Doina și când eu m-am năsut, s-a gândit să-mi dea mie numele Doina, după calul lui. Spunea că acel cal i-a salvat viața", a povestit Carmen Harra, pentru WOWnews.

Carmen Harra, totul despre relația cu tatăl ei

Carmen Harra a mărturisit că îl respectă enorm pe tatăl ei. Vedeta îl prețuiește pe omul care i-a dat viață și spune că de la el a învățat unele dintre cele mai importante lucruri. Acesta îi spunea mereu că tăcerea este de aur, dar și că trebuie să rămână dreaptă în fața provocărilor vieții, indiferent cum vor fi acestea.

"Am o mare iubire și prețuire pentru el, pentru caracterul lui. Îl chema Victor și a fost un om absolut excepțional, m-a învățat să stau drept în fața vieții și să nu mă plâng. Îmi spunea mereu că tăcerea este de aur. A fost o generație extraordinară, parcă nu se mai naște așa ceva. Au fost oameni care au stat demni în fața vieții.

Ai deschis o cutie a vieții mele, unde m-ai atins la o coardă sensibilă, dar mi-a făcut mare plăcere să-l menționez pe tatăl meu de la care zic eu că am învățat foarte multă înțelepciune", a mai explicat ea, în emisiunea Corneliei Ionescu.

Ce și-a dorit Carmen Harra să facă, imediat ce a ajuns în America

La scurt timp după ce a ajuns în America, Carmen Harra a început să colecționeze cărți. Așa și-a construit biblioteca impresionantă pe care o are în prezent și mai ales, spune că așa avea să se educe cel mai bine.

La rândul său, vedeta știa că își dorește să scrie o carte și tot ce avea să colecționeze urma să-i servească drept inspirație.

"Am tot felul de poze, ale oamenilor care au marcat cumva viața mea, care m-au făcut mai puternică. Am o bibliotecă uriașă. Când am venit în America, am început să colecționez cărți înainte de orice tocmai pentru că îmi doream să scriu o carte.(...) Citeam cărți ore în șir ca să mă educ, ca să pot să împărtășesc și să văd viața în toată splendoarea ei", a mai adăugat Carmen Harra, la WOWnews.

În vârstă de 68 de ani, Carmen Harra este una dintre cele mai cunoscute și urmărite personalități din România. Artistă și parapsiholog, vedeta s-a mutat în SUA 1983. Inițial, ea și-a început drumul în muzică, vârsta de 16 ani.

Pe numele său real, Doina Carmen Mureșan s-a născut la Bistrița, la data de 25 martie 1955. Aceasta a cunoscut succesul în muzică și alături de trupa Trio Expres, în perioada 1979 – 1987.

