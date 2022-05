„Povestea noastră ajunge la sfârșit!” Oana Moșneagu le-a dat vestea tristă fanilor. Iubita lui Vlad Gherman a vrut să știe toată lumea 

In articol:

Vlad Gherman și Oana Moșneagu formează unul dintre cele mai neașteptate și iubite cupluri din showbiz-ul autohton. În perioada în se împlinea un an de la despărțirea dintre actor și Cristina Ciobănașu, a dat vestea despre noua sa relația cu colega lui de platou.

De atunci, cei doi au intrat sub lupa fanilor care vor să știe fiecare detaliu al relației lor.

Oana Moșneagu este foarte activă pe rețelele de socializare și mereu în contact cu fanii ei de pe Instagram pe care îi ține la curent cu tot ceea ce face atât pe plan personal, dar și profesional. Recent, ea a făcut un anunț care i-a întristat pe fani. Iată despre ce este vorba!

Oana Moșneagu, mesaj neașteptat pentru fani! Le-a povestit totul pe rețelele de socializare

În urmă cu doar câteva ore, actrița a postat un mesaj pe rețelele de socializare care i-a întristat pe urmăritorii ei. Vedeta le-a reamintit că nu mai este mult și serialul în care joacă va ajunge săptămânile acestea la final. Vestea bună este că nu definitiv, căci va mai urma un sezon plin de suspans și intrigi.

„Hai, bună dimineața târzie. După cum se vede pe fața mea, nu, nu m-am trezit acum, m-am trezit mult mai devreme. Nici măcar nu are importanță. Am vrut să vă reamintesc că este joi, că mai sunt doar trei săptămâni din acest sezon. Partea bună e că vine și sezonul patru, partea proastă e că o parte din povestea noastră ajunge la sfârșit. Am emoții și aștept cu su fletul la gură. Sper că sunteți alături de noi”, a spus Oana Moșneagu pe rețelele de socializare.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu fac pasul cel mare? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu așa-zisa cerere în căsătorie?

În urmă cu ceva timp, un InstaStory le-a dat mari palpitații fanilor. Clipul începe cu Vlad Gherman care încearcă să-i pună iubitei lui pe deget un superb inel cu piatră mare de culoare albastră și cu mici diamante albe. Pentru ca totul să fie perfect, pe fundal rulează o melodie de dragoste semnată de celebrul artist Bruno Mars.

„E o noapte frumoasă și vrem să facem ceva prostesc împreună. Hei, iubito, cred că vreau să mă însor cu tine”, sunt versurile melodiei care rulează pe fundalul clipului postat de Oana Moșneagu pe rețelele de socializare.

Cadrul este unul de poveste, însă finalul videoclipului nu este, de fapt, unul fericit, iar asta nu pentru că Oana Moșneagu îl refuză pe partenerul ei de viață, ci pentru că bijuteria nu-i intră pe deget.