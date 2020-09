Lacul Morii [Sursa foto: Shutterstock]

In articol:

Lacul Morii este în prezent unul dintre cele mai populare locuri de recreere din București. Totuși, zona este un pucnt de atracție și datorită legendelor și misterelor care au prins contur de-a lungul anilor.

În anul 1985, Nicolae Ceauşescu a cerut să fie amenajat un lac de acumulare în cartierul Crângaşi, astfel încât Capitala să fie protejată în cazul în care râul Dâmbovița ar provoca inundații. Președintele a vrut ca lucrările să înceapă imediat, iar lacul să fie terminat în cel mult doi ani.

Citeste si: Neti Sandu a tras linie. Ce se va întâmpla de fapt cu România în 2021

Citeste si: Anchetă la Spitalul Elias din capitală! Mai mulți rezidenți au fost depistați cu coronavirus, iar cazurile n-au fost raportate!

Citeste si: Marius de la Puterea Dragostei este devastat! „Are tumoră pe creier...” - evz.ro

Citeste si: Anchetă la Spitalul Elias din capitală! Mai mulți rezidenți au fost depistați cu coronavirus, iar cazurile n-au fost raportate!

Lacul Sufletelor pierdute

În zonă se aflau construite sute de case, Biserica Sfântul Ierarh Nicolae, construită în 1564, dar și cimitirul Crângași. Pentru a face posibilă dorința dictatorului, casele au fost demolate, iar zeci de familii au fost nevoite să se mute.

Un an mai târziu, în 1986, rudele oamenilor îngropați în cimitirul Crângași au fost anunțate că trebuie mute rămășițele pământești. Timpul acordat atunci a fost însă mult prea scurt, iar oamenilor li s-a dat doar o săptămână pentru a-i dezgropa pe cei dragi.

Deși cei mai mulți dintre ei nu au avut timp să facă acest lucru, lucrările de construcție nu au putut fi amânate. Astfel că, buldozerele au intrat în cimitir și au trecut peste cadavre. Tot atunci, muncitorii au ras Biserica Sfântul Ierarh Nicolae de pe fața pământului, chiar în zi de sărbătoare, de Sfinții Constantin și Elena.

Legenda stranie a Lacului Morii

Lucrările de construcție pentru amenajarea lacului au început în iulie 1985 și au fost finalizate în august 1986. Astfel, contrucția barajului a durat puțin mai mult de un an.

Mulți bucureșteni susțin că sufletele celor din Cimitirul Crângaşi nu și-au putut găsi niciodată liniștea, iar locul a rămas blestemat. De atunci, Lacul Morii a fost numit și „Lacul Sufletelor pierdute” sau „Lacul Morții”.

Pe Lacul Morii a fost amenajată și o insulă, însă, după căderea regimului comunist, zona a rămas neglijată. Singurul eveniment important care a avut loc pe insula a fost festivalul Coke Live în 2007. Atunci au participat trupe precum The Prodigy, The Rasmus și The Cult, dar și alte formații românești.