Povestea terifiantă a unui tânăr captiv 16 ani drogurilor, la “În oglindă”, emisiune difuzată exclusiv online, pe YouTube Kanal D România, în secțiunea theXclusive

Mihai Ghiță, gazda emisiunii difuzată exclusiv online, îl are “În oglindă” pe Cătălin Niculae, un tânăr care își spune povestea de viață cutremurătoare.

După toată acea lungă perioada în care a fost “sclavul” substanțelor interzise și alegerilor greșite, acesta a găsit o cale să se salveze și, privind adânc în urmă, la viața pe care a trăit-o, își spune pas cu pas, chinul pricinuit atât lui cât și familiei sale, din cauza dependenței sale.

Viața tânărului depășește imaginația, fiind demnă de un scenariu de film. Acesta povestește că unul dintre motivele care l-au îndreptat spre viața de calvar pe care a trăit-o a fost acela de a ieși în evidență.

“Viața m-a trecut, din cauza deciziilor și alegerilor mele, prin niște văi foarte adânci; și spun asta pentru că nu am fost cu un pas în groapă, ci cu totul. Provin dintr-o familie frumoasă, în care am fost răsfățat, la școală am fost olimpic. Iar din cauza curiozității, a teribilismului mi-a plăcut întotdeauna să ies în evidență cu ceva(…) Eu am ales să ies în evidență mereu cu lucruri rele, pentru că nu trebuia să muncesc”, își începe tânărul povestea.

Însă chinurile și lupta de 16 ani, dar și reacțiile decizilor luate aveau să îl marcheze pentru totdeauna. Urmăriți, în exclusivitate, pe YouTube Kanal D România, în sectiuea theXclusive, povestea terifiantă a tânărului captiv 16 ani drogurilor și cum s-a schimbat viața lui în prezent.

