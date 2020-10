La doar 15 ani, cu un bebeluș de 1 anișor, sufăr de CANCER! [Sursa foto: Facebook]

Din cauza sărăciei și a unei educații precare a ajuns să rămână însărcinată la doar 13 ani. Cu toate acestea, a dat naștere unui copilaș sănătos pe care-l iubește din tot sufletul și pe care își dorește să-l crescă sănătoasă!

In articol:

Tot acest coșmar a început anul acesta, când, după naștere a durut-o foarte rău burta și a avut dureri de rinichi foarte mari. Din această cauză a trebuit să mergă de urgență la medic, iar după mai multe controale, a descoperit că are o tumoră parauterină. (Citește și: Robert, bebelușul salvat de o injecție de două milioane de dolari! Povestea impresionantă a băiețelului cu o boală gravă

De asemenea, cu mare dificultate financiară, a reușit să ajungă în spital la Urgențe în Cluj-Napoca, unde a fost operată. În urma operației a rămas traumatizată, fiind nevoită să trăiască toată viață cu o pungă de colonoscopie. În tot acest timp a slăbit drastic, iar în prezent are puțin peste 30 de kilograme.

La doar 15 ani, cu un bebeluș de 1 anișor, sufăr de CANCER![Sursa foto: PixaBay]

”Îmi doresc să trăiesc”

”Îmi doresc să trăiesc, chiar dacă sunt tânără, copilașul meu are nevoie de mine. Are nevoie să-și cunoască mama. Îmi doresc să-mi cresc copilașul și să-i ofer educația de care eu nu am avut parte. Îmi doresc ca el să aibă o viață frumoasă alături de părinții lui”, a spus tânăra.

În plus, a trecut prin mai multe cure de chimioterapie iar luni a fost așteptată din nou la spital. Toate aceste drumuri costă enorm pentru tânăra de 13 ani, pentru că nu are banii necesari să le acopăre. Lună de lună, pe lângă coșmarul bolii pe care trebuie să-l suporte zilnic se confruntă și cu lipsa banilor.

Suferă de un cancer parauterin într-un stadiu foarte avansat, ajungând până în punctul în care este nevoită să poarte cu ea o pungă de colostomie[Sursa foto: PixaBay]

Donatii se pot face in conturile bancare de mai jos, deschise pe numele asociatiei umanitare SPRO (Speranta pentru Romania).

CUI: 41026636

BCR

IN LEI: RO16RNCB0015163548220001

IN EURO: RO59RNCB0015163548220003

COD SWIFT: RNCBROBU

Banca Transilvania

IN LEI: RO90BTRLRONCRT0502381601

IN EURO: RO40BTRLEURCRT0502381601

COD SWIFT: BTRLRO22

ING Bank

IN LEI: RO61INGB0000999909241779

IN EURO: RO84INGB0000999909241850

COD SWIFT: INGBROBU

BRD

LEI: RO34BRDE020SV83172010200

EUR: RO17BRDE020SV83172350200

USD: RO09BRDE020SV83172510200

COD SWIFT: BRDEROBU

RAIFFEISEN BANK

LEI: RO79RZBR0000060021092494

EUR: RO83RZBR0000060021092519

COD SWIFT: RZBRROBU

CEC BANK

LEI: RO17CECEB00030RON0604187

EUR: RO53CECEB000C1EUR0604211

COD SWIFT: CECEROBU

Pentru detalii suplimentare:

Telefon: 0770372401

Email: [email protected]