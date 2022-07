Povestea tristă pe care nu o știai despre Alex Bazat! Copilăria lui e plină de amintiri dureroase: "Au fost multe violențe" | EXCLUSIV

In articol:

Alex Bazat a făcut dezvăluiri neașteptate despre Adriana, fosta lui iubită. Prezent în emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, Alex a povestit cum a încălcat regulile în Turcia, și s-a întâlnit de multe ori la hotel cu Adriana, care, acum, nici nu vrea să mai audă de el.

Alex Bazat, copilărie cu drame în familie

Alex Bazat a spus și faptul că tânăra nu își dorea o relație cu un băiat sărac pe termen lung, așa cum se consideră el, ci avea alte aspirații, drept dovadă, la aeroport, la întoarcerea în țară, el a așteptat-o cu un buchet de flori, iar ea a preferat să urce în mașina scumpă a altui domn. Alex a povestit cu emoție și despre tatăl său și suferințele pe care i le-a provocat atât lui, cât și mamei acestuia.

Alex Bazat s-a făcut remarcat prin participarea în cadrul show-ului matrimonial fenomen. Acesta are o poveste de viață impresionantă, pe care mulți nu o știu. Violențele tatălui și-au pus grav amprenta asupra sa.

"Trebuia să fiu bodyguardul mamei mele, violența nu au fost lipsită din acel context. Din cauza unor lucruri care se întâmplau între ei, eu sufeream, pentru că până la urmă copilul rămâne marcat de niște lucruri. Pe la 13-14 ani a fost o ceartă foarte mare, care și în momentul de față mă mai ating și mă mai sensibilizează. A venit poliția, am decis să plecăm. Am fost cu mama la spital pentru că era rău și ne-am mutat pentru puțin timp la o prietenă de-ale ei. Încercam să ne descurcăm din nou, aveam doar două bluze și un laptop după noi. Au fost urme de violență, multe chestii. Am încercat să ne construim o nouă viață, mama a decis să îi mai dea o șansă tatălui meu iubit, eu eram foarte afectat de plecarea noastră înapoi acasă, pentru că știam ce a fost, îmi era foarte frică, eram foarte traumatizat. Am stat o săptămână și am plecat iar.", a declarat Alex Bazat.

Alex Bazat nu vrea să mai audă de tatăl lui

Din cauza a tot ce s-a întâmplat când era copil, Alex Bazat nu vrea să mai aibă de-a face cu tatăl lui. Tânărul ne-a povestit că a început să se lupte pentru mama sa, să fie pregătit să o apere, în caz de nevoie. Și-a mai întâlnit părintele pe stradă și ce a simțit nu a fost deloc ușor.

"Chestia asta m-a motivat să mă apuc de lupte la vremea respectivă, pentru că eram doar eu și ea, singurul care putea să o protejeze.(...) Mi s-a întâmplat să mă întâlnesc cu el pe stradă și să am adrenalina asta. E o ură pe care nu pot să o stăpânesc. Interesul lui față de mine, copilul lui, a fost nul, zero.", a mărturisit Alex Bazat, în emisiunea difuzată pe canalul de YouTube WOWnews.