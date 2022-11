In articol:

Povestea tulburătoare a lui Freddie Mercury. Cum a ajuns cântărețul să aibă SIDA și cum a primit vestea. Declarația lui Freddie Mercury înainte de a muri.

Freddie Mercury biografie

Freddie Mercury pe numele său adevărat Farrokh Bulsara, s-a născut pe insula africană Zanzibar, o colonie britanică, acum parte a Tanzaniei. Părinții săi, Bomi Bulsara și Jer Bulsara erau perși din India care practicau religia antică zoroastriană.Mercury avea o soră mai mică, pe nume Kashmira.

La vârsta de 7 ani, Freddie Mercury a mers în India pentru a studia la Saint Peter's Boys School, o școală pentru băieți din Panchgani lângă Bombay. La școală, a format o formație, denumită The Hectics, unde el cânta la pian.

Aici a început să-și spună „Freddie”. Mercury și-a petrecut copilăria în India, locuind cu bunica și mătușa lui, pentru terminarea studiilor la St. Mary's (ISC) High School în Mazagon înainte sa se întoarcă în Zanzibar.

Din cauza revoluției din Zanzibar, Mercury a plecat împreună cu familia sa în Anglia, la doar 17 ani.

Mercury s-a înscris la Isleworth Polytechnic (în prezent West Thames College) în Vestul Londrei unde a studiat arta. În cele din urmă, a obținut o diplomă în artă și design grafic la Ealing Art College, construind mai târziu emblema trupei Queen , folosind abilitățile dobândite acolo.

După absolvire, Mercury s-a alăturat mai multor formații și a vândut haine second hand în piața Kensington din Londra și a lucrat și la Aeroportul Heathrow.

De-a lungul vieții, Freddie Mercury a fost un artist desăvârșit, admirat de milioane de oameni. Freddie a fost considerat unul dintre cei mai buni cântăreți din toate timpurile, un compozitor nemaipomenit, instrumentist și solist vocal.

Citește și: 4 filme cu Jodie Foster, actrița cu 2 premii Oscar în vitrină

Citeste si: „Nevastă-ta mai întreabă de mine?” Culiță Sterp, declarație scandaloasă la ieșirea din sala de judecată- kfetele.ro

Citeste si: Coșmarul prin care trece Corina Dănilă! A fost dată afară din casă din cauza datoriilor...Ce a ajuns să facă pentru a se întreţine- bzi.ro

Povestea tulburătoare a lui Freddie Mercury. Cum a ajuns cântărețul să aibă SIDA [Sursa foto: Profimedia]

Freddie Mercury și relațiile sale amoroase

Freddie Mercury era bisexual recunoscut. De-a lungul timpului, Freddie a avut mai multe relații atât cu femei cât și cu bărbați.

La începutul anilor 1970, Mercury avea o relație de lungă durată cu prietena Mary Austin, cu care locuia de mulți ani. Apoi, a început o relație cu un producător de la Elektra Records, ceea ce a rezultat finalul relației sale cu Austin.

Într-un interviu din 1985, Mercury a spus despre Austin, „Toate iubirile mele m-au întrebat de ce nu o pot înlocui pe Mary (Austin), dar este pur și simplu imposibil. Singurul prieten pe care îl am este Mary, și nu vreau pe altcineva. Pentru mine, ea a fost precum o nevastă. Pentru mine a fost precum o căsătorie. Credem unul în celălalt, este destul pentru mine. Nu aș putea să mă îndrăgostesc de un barbat așa cum am iubit-o pe Mary.” Mercury a scris multe melodii despre Austin cea mai notabilă fiind "Love Of My Life."

În 1980, a avut o relație cu actrița austriacă Barbara Valentin, care a apărut în videoclipul piesei „It's a Hard Life”.

În 1985, a început o nouă relație pe termen lung cu Jim Hutton, un coafor. Hutton, a trăit cu Mercury în ultimii șase ani ai vieții acestuia, l-a îngrijit când a fost bolnav și a fost prezent lângă patul lui când a murit. Hutton a susținut că Mercury a murit purtând o verighetă pe care i-o dăduse el. Hutton a murit de cancer la 1 ianuarie 2010.

Citește și: Sișu, cuvinte dure la adresa lui Nosfe. Ce spune despre regretatul rapper: ”Să mă ierte Dumnezeu, dar…”

Povestea tulburătoare a lui Freddie Mercury. Cum a ajuns cântărețul să aibă SIDA [Sursa foto: Profimedia]

Sfârșitul carierei și diagnosticarea cu SIDA

Conform cărții lui Jim Hutton, Mercury and Me, Mercury a fost diagnosticat cu SIDA în primăvara anului 1987. În același an, Mercury a declarat că testul său a ieșit negativ.

Chiar dacă Freddie a negat boala, presa britanică a continuat zvonurile în anii următori, din cauza stării psihice și aparenței fizice a lui Mercury, din ce în ce mai slăbit și mai subțire, precum și din cauza lipsei de turnee a celor de la Queen.

În ciuda stării de sănătate din ce în ce mai gravă, Freddie Mercury a înregistrat melodii până cu o lună înainte de a muri în noiembrie 1991.

Pe data de 23 noiembrie 1991, Freddie Mercury hotărăște să facă următorul anunț: „În urma relatărilor din presă din ultimele două săptămâni, doresc să confirm că am fost testat seropozitiv și că am SIDA. Am simțit că este corect să țin această informație doar pentru mine până acum pentru a proteja intimitatea celor din jurul meu. Acum a venit timpul pentru ca prietenii și fanii mei din toată lumea să afle adevărul și sper că toată lumea se va alătura doctorilor mei în lupta acestei boli teribile. Intimitatea a fost mereu specială pentru mine și sunt cunoscut pentru lipsa de interviuri. Vă rog să înțelegeți că această politică va continua.”

Freddie Mercury a murit pe data de 24 noiembrie 1991, la vârsta de 45 de ani. Cauza decesului a fost bronhopneumonie cauzată de SIDA.

Cântărețul Elton John și membrii rămași din formația Queen au luat parte la înmormântare. El a fost incinerat la cimitirul Kensal Green, iar cenușa sa a fost împrăștiată pe malurile lacului Geneva, lângă Montreux, Elveția, locul unde Freddie și-a petrecut ultimii ani din viață. Prin testament, Mercury i-a lăsat lui Austin jumătate din avere, iar cealaltă jumătate părinților și surorii lui.

Surse: wikipedia.org, britannica.com