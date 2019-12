Puțini știu că fotomodelul Elena Hueanu a avut o copilărie marcată de experiențe traumatizante și că, în spatele imaginii perfecte, se află o poveste de viață cu adevărat cutremurătoare. Frumoasa blondină a cresct la orfelinat și a îndurat bătăi groaznice și chinuri despre care îi este și acum greu să vorbeacă și care îi aduc lacrimi în ochi.

Elena Hueanu era atât de disperată să scape din iadul în care trăia zi de zi încât, la vârsta de doar 12 ani, a vrut să își pună capă zilelor, după cum a recunoscut chiar ea.

a declarat Elena Hueanu în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Elena Hueanu a fugit de la orfelinat cu fratele ei

Fotomodelul Elena Hueanu a mai povesti că, din cazua abuzurilor fizice și emoționale care avea loc în fiecare zi, ea și fratele ei au fugit de la orfelina.

„Ne băteau zilnic la orfelinat, eram olimpică, dar tot luam bătaie. L-au bătut pe fratele meu până l-au învineţit, atunci am înnebunit. Am fugit de acolo, ne-am ascuns în porumb, am dormit pe câmp şi am mers 10 kilometri până ne-a luat un domn cu maşina. Mama a vrut să-şi dea foc pentru că cei de la centru nu ne lăsau să plecăm cu ea", a mai spus Elena Hueanu, în urmă cu câțiva ani.