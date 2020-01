Povestea unei bătrâne necăjite din Iași s-a viralizat imediat pe un grup de Facebook.

O tânără care a fost abordată de femeie în zona Gării de Nord a decis să o ajute și în alt mod, așa că i-a făcut o fotografie și a lansat un apel către toți ieșenii care își doresc să îi aducă un zâmbet, acum, la bătrânețe.

"Am intalnit o doamna in varsta in seara aceasta in zona garii . Aceasta nu are ce sa manance si nici unde sa se adaposteasca pe vremea aceasta. Poate unele persoane nevoiase trec neobservate,insa aceasta doamna nu poate trece,caci dumneaei este curata si nu cerseste bani, cere doar de mancare. Este infrigurata si batrana fiind nu se simte nici foarte bine. Are o voce blanda si vorbeste foarte frumos . Dansa Nu fumeaza,Nu bea (desi este imbujorata,asta se datoreaza frigului pe care il indura noapte de noapte pe strazi ) si este ingrijita,atat cat isi poate permite un om al strazii... 😞

RUGAMINTEA mea este daca mai sunt persoane dispuse sa o ajute catusi de putin (cu hrana,haine sau o suma modica) sa nu ezite,are MARE nevoie de ajutor...Eu am ajutat o cu cat am putut,dar nu ii va ajunge decat in seara aceasta si maxim maine,dupa nu se stie ...😕

O puteti gasi in gara mare (in sala de asteptare ) sau in jurul acesteia.

VA ROG sa nu ramaneti indiferenti !

Multumesc pentru atentie!", este mesajul postat de utilizatoare.

Fotografia cu femeia de la Gara de Nord a strâns peste 1000 de like-uri și mulți oameni s-au arătat interesați de povestea ei.