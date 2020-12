Povestea unei tinere răpite și vândute în SUA: ”Am fost luată și vândută”

Belle Barbu a fost răpită la naștere și vândută unei familii din SUA. Aceasta trăiește acum în Utah, dar s-a născut în România. În vara anului trecut, tânăra și-a cunoscut părinții biologici.

Belle a aflat la vârsta de opt ani că a fost adoptată, dar de rușine, a ținut povestea secretă.

„Crescând în America, nu semănam absolut deloc cu părinţii mei care erau blonzi. Când aveam opt ani şi mi-au explicat că mă adoptaseră de mică am avut parte de un şoc imens. Au spus că numele meu de familie fusese Barbu și că m-am născut în România din părinți care nu mă doreau. Confuză și rușinată, am ținut secretă povestea faţă de toată lumea, dar răul nu a dispărut niciodată”, a povestit Belle, potrivit thesun.co.uk.

Tânăra a povestit cum a reușit să afle identitatea adevăratei sale familii, prin intermediul rețelelor de socializare. Astfel, Belle a aflat că mai are trei frați și a vorbit pentru prima dată cu mama ei.

„În iulie 2019, am dat peste un grup de Facebook care îi ajuta pe românii adoptați să-și găsească familiile. Emoţionată, mi-am postat vârsta și numele de familie şi am fost uimită să văd că primisem deja câteva răspunsuri aproape imediat.

Sarah, femeia care creease grupul, mi-a recunoscut numele de familie nefiind unul foarte comun și, la doar 48 de ore mai târziu, ajunsese să ia contact cu fratele meu Moise, în vârstă de 20 de ani, pe rețelele de socializare. Ea a tradus un schimb de mesaje între noi, aşa am aflat că mai am doi frați: o soră, Simona, în vârstă de 33 de ani, și un frate, Florian, în vârstă de 29 de ani.

Apoi am aflat că mama biologică Margari și tatăl Zambila locuiau acum lângă Roma. Au fost atât de multe informații, atât de rapid, încât mă simţeam ameţită.

După trei săptămâni de vorbit cu ajutorul Sarahei, am primit în sfârșit un telefon de la familie. Când am auzit vocea mamei am început să plâng, toată lumea a plâns”, a mai adăugat românca.

”Medicii le-au spus că sunt bolnavă”

Familia fetei a fost mințită că pruncul nou născut este bolnav, iar câteva zile mai târziu li s-a spus că fata a murit.

”Când m-am născut în octombrie 1994, medicii le-au spus că sunt bolnavă, deși nu au specificat cu ce, și am fost ținută în spital, iar ei trimişi acasă. Câteva zile mai târziu, când s-au întors, li s-a spus că am murit. Au fost devastaţi.

Mama continua să spună că îi pare rău și că au încercat să mă găsească, rugându-se în fiecare zi. Abia după aceea, când traducătorii mi-au trimis transcrierea, am înțeles.

Familia mea fusese extrem de săracă când mama rămăsese însărcinată cu mine. Locuiau în corturi și făceau cărămizi pentru bani, ceea ce era o muncă incredibil de grea.

„Am fost luată și vândută”

„Când au plecat, o asistentă a fugit după ei pentru a le spune adevărul: că am fost luată și vândută. Părinții mei au folosit ultimii bani pe care îi aveau pentru benzină și au mers la fiecare orfelinat pe care l-au găsit pentru a încerca să mă găsească. Dar banii s-au epuizat, iar după un an nu au mai avut unde să se întoarcă.

În timp ce procesam ceea ce se întâmplase, abia mai puteam respira, durerea părinților mei era de neimaginat. Când le-am spus prietenilor mei, au fost complet șocați, deoarece am fost întotdeauna atât de secretoasă în legătură cu viața mea privată”, a conchis Belle.