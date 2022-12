Povestea unui tânăr din Craiova, care a dat lovitura. Marinel și-a deschis afacerea după o simplă vizită la Paris: „Mi-am dorit să fiu diferit”

In articol:

Din ce în ce mai mulți tineri încearcă să renunțe la job-urile tradiționale și să își deschidă propriile afaceri, pentru a nu mai lucra pentru un patron, ci chiar pentru ei.

A fost și visul lui Marinel Bejan, un tânăr din Craiova care a reușit să se facă remarcat prin afacerea inedită pe care a pus-o pe picioare.

Bărbatul realizează produse inedite din ciocolată, și este foarte apreciat. [Sursa foto: Captură foto]

Marinel a deschis afacerea după ce a fost la Paris

Povestea lui Marinel a început cu mult timp în urmă, când a intrat pentru prima dată în cofetăria pe care o dețineau părinții săi. De atunci, tânărul a fost convins că vrea să ducă moștenirea familiei mai departe, însă cu o mică schimbare.

Astfel, bărbatul a decis să realizeze propria sa ciocolată, care să îi poarte semnătura și să îi facă numele celebru.

„Mi-am dorit să fiu diferit, să îmi pun amprenta asupra tuturor produselor mele. Am testat mai multe tipuri de cacao, am definitivat un profil al gustului unde am stabilit notele pe care mi le doresc eu şi subnotele pe care le poţi simţi ulterior.” , a povestit Marinel Bejan, ciocolatier, pentru Observator.

Acesta și-a patentat brand-ul după ce a învățat de la cei mai buni maeștrii, la Paris.

„Este o ciocolată unică în lume, pentru că el a gustat toate tipurile de lichior de cacao, de boabe de cacao, de arome şi a creat el ciocolata cum i-a plăcut, adică ciocolata are caracterul lui.”, a spus Thomas Huit, maestru ciocolatier.

De când și-a deschis afacerea din Craiova, lui Marinel îi este în permanență alături Florin, un alt ciocolatier profesionist care a fost școlit în Belgia.

„Mi-a luat un an să îl conving să îşi facă reţeta proprie. Am fost amândoi plecaţi la Paris să creăm reţeta. A fost o experienţă fantastică. Toată experienţa a plecat de la o aromă de fum. A unei mase de cacao din Papua Noua Guinee. I-a plăcut aia şi de acolo am început să creăm reţeta.”, a povestit Florin Crăciun.